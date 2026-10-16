Linksextremer Angriff auf JF-Reporter wird nicht als linke Straftat gewertet

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ERFURT. Obwohl der Angriff auf den JF-Reporter Vadim Derksen bei gewaltsamen Protesten rund um den AfD-Bundesparteitag Anfang Juli aus den Reihen eines linksextremen Blockade-Pulks des Bündnisses „Widersetzen“ ausgeführt wurde, wird die Attacke in der polizeilichen Statistik nicht als „Politisch Motivierte Kriminalität (PMK) links“ geführt. Von den in Erfurt erfassten Straftaten werden lediglich zwölf von insgesamt 94 Delikten als „PMK links“ eingeordnet, wie aus einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann hervorgeht.

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Zwei weitere strafbare Handlungen gehen als „PMK sonstige Zuordnung“ in die Statistik ein. Neben den 94 Straftaten stellten die Beamten neun Ordnungswidrigkeiten fest. Keine der Taten führte zu einer Festnahme. Bei der auf Video belegten körperlichen Attacke auf Derksen wird lediglich der Diebstahl seines Mobiltelefons als Straftat gewertet – der tätliche Übergriff dagegen nicht.

Auch bei Angriffen auf Journalisten von „Apollo News“ erkennt die Polizei kein linksextremes Tatmotiv. Zuvor hatte das Nachrichtenportal noch darüber berichtet, dass die Thüringer Landesregierung die Schläge und Tritte auf den Kopf ihres Reporters eigentlich als linksmotivierte politische Kriminalität erfassen würde.

Neben Angriffen werden zahlreiche weitere Straftaten nicht links eingeordnet

Bemerkenswert ist, dass auch das mehrfach festgestellte Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen im Zuge der „Widersetzen“-Blockaden nicht als „PMK links“ registriert wurde. Allein gegen 100 Tatverdächtige – mutmaßlich aus einer Blockadeaktion – wird wegen Nötigung ermittelt, wovon niemand ein linkes Tatmotiv gehabt haben soll.

In 15 Fällen hat die Polizei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte festgestellt. Auch hier soll es laut Statistik keinen Zusammenhang zu politisch motivierter Kriminalität geben. Gleiches gilt für mehrere ermittelte Beleidigungen, Vergehen nach dem Versammlungsgesetz, etwa wegen des Führens von Waffen, Volksverhetzungsdelikte, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen oder gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, die sich im Verlauf der linksextremen Blockaden ereignet haben.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Mühlmann, der zugleich innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, bezeichnete in einer Presseerklärung die schiefe Bilanz als „Bankrotterklärung“. Auf diese Weise verspiele „man das Vertrauen der Bürger in eine ehrliche Sicherheitspolitik“. (rsz)