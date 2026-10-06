Linksextreme starten Hetzjagd gegen Imbiss-Besitzerin wegen Brandmauer-Kritik

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Was passiert eigentlich, wenn man sich auch nur minimal von der Brandmauer gegen die AfD distanzieren möchte? Nicht, weil man die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla so gut findet, sondern weil man auf kommunaler Ebene Anträge nicht prinzipiell ablehnen will, nur weil sie von der AfD kommen.

Nun, dann kommt die Antifa vorbei, beschmiert deine Imbiss-Bude, veröffentlicht deine Privatadresse im Internet und sucht deine Arbeitsstelle mit hundert Menschen auf. Genau das ist der Besitzerin des „Curry & Co.“-Imbisses, Simone Meyer-Götz, passiert, weil sie auch für Anträge der AfD abstimmen würde, wenn sie gut für Dresden seien.

Einschüchterung wegen MDR-Auftritt

Die Einschüchterungen beginnen mit Meyer-Götz’ Auftritt bei der MDR-Sendung „Fakt ist!“, zu der sie als stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Dresden eingeladen war. „Wenn die CDU zum Beispiel einen guten Antrag macht und die AfD stimmt der Sache zu, dann geht’s doch um die Sache. Und da will ich nicht über Brandmauer sprechen müssen, ob die jetzt gefallen ist.“

Generell ist Meyer-Götz gegen den Begriff „Brandmauer“ und meint, dass es zwischen allen Parteien Schnittpunkte gebe. Um diese müsse sich die Politik zuerst kümmern, bevor sie die Unterschiede herausarbeite. „Und ich glaube, das ist für den Bürger auch das Entscheidende“, betonte sie.

Privatadresse wird im Internet veröffentlicht

Dieser Auftritt wurde Meyer-Götz zum Verhängnis. Zunächst verbreiteten mehrere Kanäle in den sozialen Netzwerken Ausschnitte aus der Sendung, woraufhin ein medialer Shitstorm folgte. Dieser führte sogar dazu, dass Unbekannte ihre Privatadresse im Internet veröffentlichten.

Die Polizei nahm daraufhin Kontakt zu ihr auf und sprach mit ihr „aufgrund eines Eintrages in den sozialen Medien, der für die Betroffene bedrohlich verfasst war“, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion gegenüber der JUNGEN FREIHEIT.

Erste Stellungnahme lässt Shitstorm aufkochen

Dass es zu diesem Telefonat gekommen war, ging Meyer-Götz zu weit und sie lud ihre erste Stellungnahme hoch. Kommentare würden zwar mit zum politischen Leben gehören. Doch dass die Polizei ihr mitgeteilt hatte, „dass die Sicherheit von mir und meiner Familie bedroht ist“, gehe zu weit, sagte Meyer-Götz in einem Instagram-Video. In den Kommentaren machten sich viele Nutzer über ihre Stellungnahme lustig: Weil sie angeblich mit der AfD Menschen vertreiben wolle, brauche sie sich nicht zu wundern, dass sie nun selbst vertrieben werden solle.

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Andere Nutzer rechtfertigen die Aktionen auch damit, dass ihr Vater, Heinrich Meyer-Götz, 2013 in der heutigen Imbiss-Immobilie das erste AfD-Bürgerbüro betrieb. Er zog jedoch noch im selben Jahr wieder aus und verließ zwei Jahre später die Partei.

Unbekannte schmieren „161“ an Imbiss-Wand

Wenige Tage nach der Stellungnahme der Kommunalpolitikerin beschmierte die Antifa ihren Imbiss. Unter anderem schrieben die Täter den Zahlencode „161“ an die Hausfassade, der für „Antifaschistische Aktion“ steht und das Erkennungszeichen der linksextremen Szene ist, schilderte der Sprecher der Polizeidirektion Dresden dem MDR. „Damit ist für uns natürlich der Hauptfokus im Zuge der Ermittlung in diesem Bereich angesiedelt.“ Es werde zwar weiterhin in alle Richtungen ermittelt, trotzdem suche die Polizei die Tatverdächtigen im linken Spektrum. Daher übernahm der Staatsschutz bereits die Ermittlungen.

Meyer-Götz lud eine weitere Stellungnahme hoch. „Ich stehe zum Unvereinbarkeitsbeschluss meiner Partei und grenze mich klar von der AfD ab“, schrieb sie. „Mir geht es um Dresden. Deshalb engagiere ich mich hier ehrenamtlich auf kommunaler Ebene.“

Den anderen Nutzern reicht das aber immer noch nicht. „Schwaches Statement. Für mich wurde in der TV Show (sic) ein anderes Bild gezeigt“, heißt es in dem Kommentar mit den meisten Likes. In einem weiteren fragt jemand, wie es dann zu verstehen sei, dass die „CDU im Dresdner Stadtrat mit der AfD und weiteren Rechten und Rechtsextremen im Block“ abgestimmt habe. Meyer-Götz versuchte noch einmal, mit Humor zu reagieren, und lud ein Video hoch, in dem sie die gesamte Wand ihrer Currywurst-Bude anmalte. Doch die Kommentare hörten nicht auf.

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100 Menschen protestieren vor Imbiss

Am vergangenen Freitagabend belagerten schließlich 30 Menschen die Currywurst-Bude und hinderten Gäste daran, das Geschäft zu betreten. „Mindestens eine Person war im Imbiss und legte Handzettel aus“, sagte sagte ein Polizeisprecher der JF. Während sie den Eingangsbereich blockierten, versammelten sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite weitere 70 Protestler, die eine Spontandemonstration anmeldeten.

Polizeibeamte erteilten der 30köpfigen Gruppe einen Platzverweis, und nachdem dieser durchgesetzt worden war, verschwand auch die andere Versammlung. Gegen jeden der 30 Demonstranten ermittelt nun der Staatsschutz unter anderem wegen Nötigung und Hausfriedensbruch.

„Im Rahmen der Ermittlungen vom Wochenende waren Beamte wiederholt im Gespräch mit der Frau“, ergänzt der Sprecher der Polizeidirektion. Bisher äußerte sich Meyer-Götz nicht zu der erneuten Einschüchterung. Die Anfrage der JF blieb bisher unbeantwortet.