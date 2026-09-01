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Generation Deutschland: Linksextreme prahlen mit Farbanschlag aufs Haus eines AfD-Jungpolitikers

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Rote Farbe am Haus des Landeschefs der AfD-Jugendorganisation in Baden-Württemberg: Die mutmaßlichen Täter sprachen von einem „antifaschistischen Hausbesuch“. Fotos: privat /// Screenshot
Rote Farbe am Haus des Landeschefs der AfD-Jugendorganisation in Baden-Württemberg: Die mutmaßlichen Täter sprachen von einem „antifaschistischen Hausbesuch“. Fotos: privat /// Screenshot
Rote Farbe am Haus des Landeschefs der AfD-Jugendorganisation in Baden-Württemberg: Die mutmaßlichen Täter sprachen von einem „antifaschistischen Hausbesuch“. Fotos: privat /// Screenshot
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Linksextreme prahlen mit Farbanschlag aufs Haus eines AfD-Jungpolitikers

Maskierte Linksextremisten brüsten sich auf dem Szeneportal „Indymedia“ damit, das Wohnhaus des Chefs der AfD-Jugend in Baden-Württemberg angegriffen zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

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Rote Farbe am Haus des Landeschefs der AfD-Jugendorganisation in Baden-Württemberg: Die mutmaßlichen Täter sprachen von einem „antifaschistischen Hausbesuch“. Fotos: privat /// Screenshot
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