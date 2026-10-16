Linksextreme Hammerbande: Albaner Rexhino A. in Hannover festgenommen

Anzeige

KARLSRUHE. Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der linksextremen Hammerbande festnehmen lassen. Der albanische Staatsangehörige Rexhino A. stellte sich am Donnerstagabend auf einer Polizeidienststelle in Hannover. Gegen ihn lag bereits seit April 2025 ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof vor, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Dem 34jährigen, der auch unter dem Namen „Gino“ bekannt ist, werden die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Nach Überzeugung der Ermittler gehörte er einer militanten linksextremistischen Gruppe um Johann G. an, die im Februar 2023 in der ungarischen Hauptstadt Budapest mehrere Menschen angegriffen haben soll. Besonders schwer wiegt der Vorwurf eines Überfalls am frühen Morgen des 11. Februar 2023. Gemeinsam mit weiteren Beschuldigten soll der Albaner zwei Personen mit Pfefferspray, Schlagstöcken und einem Hammer attackiert haben. Eines der Opfer erlitt dabei mindestens 15 Schläge, die überwiegend gegen den Kopf gerichtet waren.

Albaner war jahrelang auf der Flucht

Die Angriffe ereigneten sich rund um den sogenannten „Tag der Ehre“, zu dem jährlich Rechtsextremisten aus verschiedenen europäischen Ländern nach Budapest reisen. Die Angreifer hatten ihre Opfer nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft aufgrund ihres Erscheinungsbildes dem rechten politischen Spektrum zugeordnet.

Rexhino A. wurde nach den Vorfällen international gesucht. Zunächst nahm ihn die Polizei in Finnland fest. Nach seiner Entlassung unter Auflagen entfernte er seine elektronische Fußfessel und setzte sich nach Frankreich ab. Dort wurde er im November 2024 erneut festgenommen. Ungarn beantragte seine Auslieferung, die französische Justiz jedoch wegen Bedenken hinsichtlich der dortigen Haftbedingungen ablehnte.

Ende September bestätigte das höchste französische Gericht schließlich eine Entscheidung, nach der der Beschuldigte an Deutschland überstellt werden durfte. Anstatt die Auslieferung abzuwarten, reiste er selbst nach Hannover. „Ein Leben auf der Flucht ist keine Perspektive für mich“, erklärte er in einer Videobotschaft, über die die taz berichtet.

Weitere Verfahren gegen die Hammerbande laufen

Sein Rechtsanwalt Lukas Theune erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, sein Mandant hoffe auf ein faires Verfahren in Deutschland. Nach Angaben des Verteidigers hat die Bundesanwaltschaft zugesichert, dass Rexhino A. nicht an Ungarn ausgeliefert werde. Stattdessen solle das Strafverfahren vollständig in Deutschland stattfinden.

Mehrere weitere mutmaßliche Mitglieder der Hammerbande stehen bereits vor Gericht. In Dresden und Düsseldorf laufen Verfahren gegen insgesamt zwölf Beschuldigte, darunter auch Johann G., dem die Ermittler eine führende Rolle innerhalb der Gruppe zuschreiben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem die Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung vor.

In Ungarn wurde der ebenfalls an den Budapester Angriffen beteiligte Linksextremist Simeon T. bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Auch in Deutschland fiel ein Urteil: Das Oberlandesgericht München verurteilte Hanna S. wegen ihrer Beteiligung an den Überfällen zu fünf Jahren Gefängnis. Rexhino A. soll noch am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser entscheidet über den Vollzug der Untersuchungshaft. (rr)