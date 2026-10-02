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Berliner Linke vor der Macht: Linksextreme Enteignungspartei mit Clan-Hintergrund

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Heidi Reichinnek, Elif Eralp und Ferat Koçak: Linkspartei vor der Macht in Berlin.
Heidi Reichinnek, Elif Eralp und Ferat Koçak: Linkspartei vor der Macht in Berlin.
Heidi Reichinnek, Elif Eralp und Ferat Koçak: Linkspartei vor der Macht in Berlin. Fotos: picture alliance/dpa & dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Berliner Linke vor der Macht
 

Linksextreme Enteignungspartei mit Clan-Hintergrund

Vor der Regierungsübernahme soll sich die Linke von Organisierter Kriminalität distanzieren. Doch das passiert nicht. Die Töne werden immer schriller. Bestandaufnahme einer Partei zwischen Clans, Linksextremismus, Terrorunterstützern und Enteignungen.

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Heidi Reichinnek, Elif Eralp und Ferat Koçak: Linkspartei vor der Macht in Berlin. Fotos: picture alliance/dpa & dts-Agentur
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