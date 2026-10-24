Linken-Chef will nach Wohnungen auch Energie und Wasser vergesellschaften

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BERLIN. Linken-Chef Luigi Pantisano hat die Antisemitismus-Debatte um seine Partei als politisch motivierte Kampagne bezeichnet. Die Auseinandersetzung werde „nicht wegen der Sorge vor Antisemitismus in der Linken“ geführt, sagte der Bundesvorsitzende. Vielmehr fürchteten seine politischen Gegner, „dass wir es ernst meinen mit der Vergesellschaftung“.

Was Pantisano damit meint, erläuterte im Deutschlandfunk weiter: „Wir wollen, dass alle Dinge des Gemeinwohls – Energie, Mobilität, Wohnen, Wasser, alle Grundbedürfnisse, die die Menschen in diesem Land haben – vergesellschaftet sind.“

Die Forderung geht damit erheblich über die bereits bekannten Pläne seiner Partei zur Überführung großer Wohnungskonzerne in Gemeineigentum hinaus. In Berlin haben sich Linke, Grüne und SPD in ihren Sondierungsgesprächen auf die geplante Vergesellschaftung privater Wohnungsunternehmen mit mehr als 10.000 Wohnungen verständigt. Rund 160.000 Wohnungen wären betroffen. Ein entsprechendes Gesetz soll Mitte 2028 vorgelegt werden. Die Entschädigungen wollen die drei Parteien auf insgesamt 16 Milliarden Euro begrenzen. Außerdem sind ein Mietendeckel für landeseigene Wohnungen und ein umfangreiches Neubauprogramm vorgesehen.

Streit um das Existenzrecht Israels

Hintergrund der Antisemitismus-Debatte sind unter anderem Äußerungen der Berliner Linken-Abgeordneten Vanessa Emde. Sie hatte wiederholt erklärt, es gebe kein Existenzrecht für Staaten, sondern nur für Menschen. Eine entsprechende Aussage nahm sie auch dann nicht zurück, als ihre Fraktion sich ausdrücklich zum Existenzrecht Israels bekannte. SPD und Grüne unterbrachen wegen des Streits zeitweise die Sondierungsgespräche. Die Führung der Berliner Linksfraktion distanzierte sich schließlich von Emde.

Pantisano räumte ein, dass es in der eigenen Partei antisemitische Einstellungen gebe. „Natürlich haben wir auch Antisemitismus in der Linken“, sagte er. Diesen gebe es allerdings ebenso in anderen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen. Die Linke stehe an der Seite jüdischen Lebens, antisemitische Äußerungen müssten aufgearbeitet und gegebenenfalls mit parteirechtlichen Maßnahmen geahndet werden. Wer die Auslöschung jüdischen Lebens befürworte, habe in seiner Partei keinen Platz.

Gleichzeitig verteidigte Pantisano die scharfe Kritik seiner Partei an Israel. Er warf der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Kriegsverbrechen vor und bezeichnete das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord. Die Bundesregierung liefere Waffen für einen „Genozid“, behauptete er. Israel weist den Vorwurf eines Völkermords zurück. Nach Ansicht Pantisanos ist die Kritik an der israelischen Regierung von Antisemitismus zu unterscheiden.

Pantisano will Gewinne mit Mieten verhindern

Auch bei seinen wirtschaftspolitischen Forderungen machte der Linken-Vorsitzende deutlich, wie weit die Vorstellungen seiner Partei reichen. Gewinne aus Wohnimmobilien sollten nach seiner Auffassung nicht an Aktionäre ausgeschüttet werden, sondern dem Erhalt und dem Bau von Wohnungen dienen. Er kritisierte insbesondere den Immobilienkonzern Vonovia, der hohe Ausschüttungen vornehme, während Mieter teilweise in verschimmelten Wohnungen lebten.

Die Vergesellschaftung der Grundversorgung ist bislang eine politische Forderung Pantisanos und kein bundesweit beschlossener Gesetzesplan. In Berlin gehen die möglichen Koalitionspartner mit den Wohnungsbeständen allerdings bereits einen konkreten Schritt in diese Richtung. Private Eigenheime und selbst genutzte Eigentumswohnungen sollen nach den bisherigen Ankündigungen nicht erfasst werden. Die geplanten Eingriffe bei großen Immobilienunternehmen bleiben dennoch umstritten, insbesondere wegen ihrer verfassungsrechtlichen Voraussetzungen und der vorgesehenen Entschädigungen. (rr)