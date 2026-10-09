Lauterbach warnt CDU ohne Brandmauer vor dem Untergang

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BERLIN. Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Union vor einer Spaltung gewarnt, sollte sie ihre Abgrenzung zur AfD aufgeben: „Wenn also die Union wackelt in der Frage der Brandmauer, dann kommt der Untergang“, sagte er zum Spiegel im Gespräch mit der früheren Grünen-Chefin Ricarda Lang und dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Anlass war die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt. Rausch erhielt 48 Stimmen und damit vier mehr, als AfD und BSW zusammen haben.

Woher die zusätzlichen Stimmen stammen, ist wegen der geheimen Abstimmung nicht bekannt (die JF berichtete). Lauterbach legte sich dennoch fest: „Die CDU hat dort die Stimmen geliefert und ist jetzt zu feig, es zuzugeben.“ Altmaier widersprach dieser Gewissheit. Zwar hätten sich angesichts der wenigen Enthaltungen nicht alle CDU-Abgeordneten an die angekündigte Fraktionslinie gehalten. Daraus lasse sich jedoch nicht ableiten, wer für Rausch gestimmt habe. Lauterbach hielt dagegen: „Jeder weiß, dass es die Unionsleute gewesen sind. Und wir tun so, als wenn es eine offene Sache gewesen wäre.“

Lauterbach wirft Merz eine „Verschwörungstheorie“ vor

Auch die von Bundeskanzler Friedrich Merz ins Spiel gebrachte Möglichkeit, Abgeordnete anderer Parteien könnten gezielt für Rausch gestimmt haben, wies Lauterbach zurück: „Das ist eine Verschwörungstheorie.“ Die gesamte Bundes-CDU für die Vorgänge in Sachsen-Anhalt verantwortlich zu machen, halte er allerdings für falsch.

Lang bezeichnete Merz’ Umgang mit der Abstimmung als „komplette Verantwortungsweigerung“. Der Kanzler müsse den Konflikt in seiner Partei austragen. Während ein Teil der Union eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehne, bereite ein anderer eine Annäherung vor. „Der Riss geht mitten durch die Union durch.“

Die Grünen-Politikerin warnte vor einer schrittweisen Gewöhnung an die AfD in staatlichen Ämtern. Auf einen Landtagspräsidenten könnten ein Ministerpräsident, eine Zusammenarbeit auf Landesebene und schließlich eine Kooperation im Bund folgen. Jeder weitere Schritt wirke weniger skandalös, wenn der vorherige bereits vollzogen sei.

Lang verteidigt Berliner Linke als demokratische Partei

Anders bewertete Lang eine mögliche Regierungsbeteiligung der Linken in Berlin. „Die Linke ist im Kern bei allen Problemen, die sie hat, eine demokratische Partei“, sagte sie. Die Antisemitismusvorwürfe gegen Teile der Partei müssten allerdings ernst genommen und durch verbindliche Vereinbarungen bei Koalitionsverhandlungen aufgegriffen werden.

Altmaier verwies neben diesen Vorwürfen auf die Haltung der Linken zu Russland und zur Nato. Eine Gleichsetzung mit der AfD lehnte aber auch er ab: „Ich halte die AfD für gefährdender.“ Lauterbach erklärte, angesichts der Antisemitismusvorwürfe persönlich eine Berliner Koalition unter Beteiligung der CDU zu bevorzugen. Für die schwarz-rote Bundesregierung schloss der SPD-Politiker einen Bruch wegen der anstehenden Sozialreformen nicht aus. Einsparungen bei Gesundheit, Pflege und Rente müssten gerecht verteilt werden und höhere Einkommen stärker heranziehen. Werde die SPD zu bloßen Kürzungen gedrängt, sei ein Koalitionsbruch „auf jeden Fall denkbar, wenn man überzieht“.

Altmaier warnte dagegen eindringlich vor einem vorzeitigen Ende des Bündnisses. „Inzwischen glaube ich, wir haben eine kombinierte Staats- und Parteienkrise“, sagte er. Ein Scheitern der Koalition wäre aus seiner Sicht zugleich ein Scheitern des politischen Nachkriegsmodells der Bundesrepublik. Union und SPD müssten deshalb schneller tragfähige Kompromisse finden. (rr)