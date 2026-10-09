Landtagspräsident soll keinen BMW fahren dürfen: Jetzt reagiert Tobias Rausch

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MAGDEBURG. Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) hat BMW in einem Brief politische Diskriminierung vorgeworfen, weil das Unternehmen ein bereits unterbreitetes Leasing-Angebot nach seiner Wahl zurückgezogen hatte (JF berichtete). Wenn ein „bereits unterbreitetes Angebot unmittelbar nach der Wahl eines demokratisch legitimierten Amtsträgers zurückgezogen wird, ohne dass hierfür nachvollziehbare Gründe genannt werden, entsteht zwangsläufig der Eindruck einer politisch motivierten Diskriminierung“, heißt es in dem Schreiben, das der JUNGEN FREIHEIT vorliegt. „Eine solche Entwicklung halte ich für außerordentlich bedenklich.“

Es sei bedauerlich, „dass sich die Konzernleitung eines renommierten Automobilherstellers durch solche Entscheidungen an der gesellschaftlichen Spaltung beteiligt“, schrieb Rausch. „Denn am Ende sollte uns alle mehr verbinden als trennen.“

Es sei ein wichtiges Zeichen, „wenn wirtschaftliche Beziehungen auch dort möglich bleiben, wo unterschiedliche politische Auffassungen bestehen“. Sollte BMW nicht einlenken, werde er sich an andere deutsche und internationale Autoproduzenten wenden, die ihre Entscheidungen nicht „nach ideologischen Vorgaben“ treffen. Notfalls greife er auch auf sein privates Auto zurück.

BMW zieht Dienstwagen für AfD-Landtagspräsidenten Rausch zurück

Hintergrund ist, dass der Autoriese nach Rauschs Wahl sein Angebot für einen neuen Dienstwagen des sachsen-anhaltischen Landtagspräsidenten zurückzog (JF berichtete). Die Konzernzentrale nahm das Leasingangebot genau am 6. Oktober zurück.

Betroffen ist ein Angebot an den Landtag, nicht ein privater Vertrag Rauschs oder seiner Partei. Dem Parlamentspräsidenten steht für seine Amtsgeschäfte ein Dienstwagen samt Fahrer zu. Rausch übernimmt zunächst den 7er-BMW seines CDU-Amtsvorgängers, dessen Leasingvertrag jedoch im November endet.

Auch AfD-Wähler arbeiten bei BMW

Rausch kritisiert im Brief, dass BMW bisher keine Begründung für den Rückzug des Leasingangebots nannte. „Angesichts der Umstände drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass diese Entscheidung unmittelbaren Zusammenhang mit meiner politischen Zugehörigkeit zur Alternative für Deutschland steht.“ Sollte dies tatsächlich der Grund sein, sei das ein fragwürdiger Vorgang. Rausch sei nicht nur AfD-Mitglied, „sondern als gewählter Landtagspräsident auch Repräsentant eines demokratisch gewählten Verfassungsorgans des Bundeslandes Sachsen-Anhalt“.



Zudem befänden sich unter den AfD-Wählern selbst „zahlreiche BMW-Kunden, Beschäftigte Ihres Unternehmens und Mitarbeiter Ihrer Vertragshändler“, führte der Landtagspräsident aus. „Soll künftig die politische Überzeugung eines Menschen darüber entscheiden, ob ein deutsches Unternehmen mit ihm Geschäftsbeziehungen unterhält?“ (mas)