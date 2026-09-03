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„Ethnischer Volksbegriff“: Landgerichtspräsident zerlegt zentralen Vorwurf im AfD-Gutachten

„Ethnischer Volksbegriff“: Landgerichtspräsident zerlegt zentralen Vorwurf im AfD-Gutachten

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AfD-Landtagsabgeordneter Horst Förster: wehrte sich erfolgreich gegen Anschuldigungen des Verfassungsschutzes.
AfD-Landtagsabgeordneter Horst Förster: wehrte sich erfolgreich gegen Anschuldigungen des Verfassungsschutzes.
Horst Förster: Der AfD-Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern geriet wegen eines Facebook-Beitrags unter Druck des Inlandsgeheimdienstes. Fotos: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON /// Montage JF
JF-Plus Icon Premium „Ethnischer Volksbegriff“
 

Landgerichtspräsident zerlegt zentralen Vorwurf im AfD-Gutachten

Weil er den ethnischen Volksbegriff verteidigt, landet der AfD-Landtagsabgeordnete Horst Förster im Geheimdossier des Verfassungsschutzes. Daraufhin zeigt er sich selbst an. Der JF liegt die hochbrisante Entscheidung vor – getroffen von einem CDU-Mann.

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Horst Förster: Der AfD-Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern geriet wegen eines Facebook-Beitrags unter Druck des Inlandsgeheimdienstes. Fotos: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON /// Montage JF
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