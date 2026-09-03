Landgerichtspräsident zerlegt zentralen Vorwurf im AfD-Gutachten

Horst Förster: Der AfD-Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern geriet wegen eines Facebook-Beitrags unter Druck des Inlandsgeheimdienstes. Fotos: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON /// Montage JF

Weil er den ethnischen Volksbegriff verteidigt, landet der AfD-Landtagsabgeordnete Horst Förster im Geheimdossier des Verfassungsschutzes. Daraufhin zeigt er sich selbst an. Der JF liegt die hochbrisante Entscheidung vor – getroffen von einem CDU-Mann.