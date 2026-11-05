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Martina Müller im Gespräch: Kündigung wegen AfD-Kandidatur: „Ich lasse mich nicht erpressen“

Martina Müller im Gespräch: Kündigung wegen AfD-Kandidatur: „Ich lasse mich nicht erpressen“

Martina Müller im Gespräch: Kündigung wegen AfD-Kandidatur: „Ich lasse mich nicht erpressen“

Martina Müller lädt nach ihrer Kündigung wegen ihrer AfD-Kandidatur den Präsidenten der Diakonie Deutschland zu einem Gespräch ein. Foto: JF-Montage / Singer
Martina Müller lädt nach ihrer Kündigung wegen ihrer AfD-Kandidatur den Präsidenten der Diakonie Deutschland zu einem Gespräch ein. Foto: JF-Montage / Singer
Martina Müller lädt nach ihrer Kündigung wegen ihrer AfD-Kandidatur den Präsidenten der Diakonie Deutschland zu einem Gespräch ein. Foto: JF-Montage / Singer
Martina Müller im Gespräch
 

Kündigung wegen AfD-Kandidatur: „Ich lasse mich nicht erpressen“

Eine Woche Frist, kein Gespräch, dann die fristlose Kündigung: Die Diakonie wirft Martina Müller hinaus, weil sie für die AfD kandidiert. Mit 60 kämpft sie jetzt um ihren Job und spricht mit der JUNGEN FREIHEIT über den Vorgang.
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Vor drei Monaten wird Martina Müller fristlos gekündigt – weil sie bei der Kommunalwahl im September für die AfD kandidiert. 15 Jahre lang arbeitet sie für das Diakonie-Tochterunternehmen „mission:lebenshaus“. Die Geschäftsführer forderte sie unmissverständlich auf, ihre Kandidatur nachweislich zurückzuziehen. Doch Müller bleibt standhaft. „Ich lasse mich nicht erpressen“, betont sie im JF-TV-Interview.

Jetzt fand vor dem Arbeitsgericht Wilhelmshaven ein Gütetermin statt. Zu einer Einigung kommt es nicht. „Ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nichts verbrochen. Ich bin Bürgerin dieses Landes und gehöre jetzt einer Partei an, die nicht verboten ist“, so Müller.

Den Chef der Diakonie Deutschland, Rüdiger Schuch, lädt sie nun zu einem Gespräch ein. „Dann soll er sich ein persönliches Bild von mir machen, ob ich so ein schlechter Mensch bin, der eine fristlose Kündigung verdient hat.“

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Lesen Sie hier das erste Interview mit Martina Müller, in der Sie kurz nach Ihrer Kündigung über ihre den Vorgang und ihre Motivation zur Kandidatur für die AfD spricht.

Martina Müller lädt nach ihrer Kündigung wegen ihrer AfD-Kandidatur den Präsidenten der Diakonie Deutschland zu einem Gespräch ein. Foto: JF-Montage / Singer
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