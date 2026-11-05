Kriminalbeamte warnen vor neuen Migranten-Krawallen an Silvester

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BERLIN. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Dirk Peglow, hat vor einer Wiederholung der Frankfurter Krawalle in der Silvesternacht gewarnt. Die Polizei müsse sich darauf einstellen, dass gewaltbereite Gruppen erneut in Erscheinung treten könnten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zugleich stellte sich der Gewerkschaftschef ausdrücklich hinter Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), der von „Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ gesprochen hatte.

„Wir müssen ehrlich darüber sprechen, was in Frankfurt passiert ist“, forderte Peglow. Wer die Bilder der Ausschreitungen betrachte, müsse feststellen, dass vor allem junge Männer aus einem migrantisch geprägten Milieu daran beteiligt gewesen seien. Teile dieser Gruppen seien der Polizei bereits aus früheren Einsätzen in den Innenstädten bekannt.

Dabei gehe es um konkrete Tätergruppen und nicht um Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt. Auch die deutsche Staatsangehörigkeit vieler Festgenommener ändere nichts an dieser Einschätzung. Besonders besorgt zeigte sich Peglow über die möglichen Folgen für kommende Großeinsätze. Die Gewalttäter hätten bewiesen, dass sie erhebliche Schäden an Geschäften und Verletzungen von Polizisten in Kauf nähmen. Das sei für die Einsatzkräfte eine zusätzliche Belastung. In Frankfurt waren am vergangenen Wochenende bei Ausschreitungen nach den Jugendprotesten mehr als 100 Polizisten verletzt worden. Die Polizei nahm 54 Personen fest, mindestens 17 Geschäfte wurden beschädigt.

Kriminalbeamte fordern schnellere Strafverfahren

Peglow verlangt nun eine konsequente strafrechtliche Aufarbeitung. Mithilfe von Videoaufnahmen und weiteren Ermittlungen könnten zahlreiche Tatverdächtige identifiziert werden. Die anschließenden Strafverfahren dürften sich jedoch nicht über Jahre hinziehen. Bei nachgewiesenen schweren Straftaten müssten die Verantwortlichen mit spürbaren Konsequenzen rechnen.

Ausdrücklich brachte der BDK-Vorsitzende auch aufenthaltsrechtliche Maßnahmen ins Spiel. Bei Tatverdächtigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit müssten nach einer Verurteilung die Möglichkeiten des Ausländerrechts geprüft werden. „Eine Ausweisung ist nicht automatisch möglich, aber die rechtlichen Möglichkeiten müssen geprüft werden“, sagte Peglow.

Ein pauschales Verbot künftiger Jugenddemonstrationen lehnt der Gewerkschaftschef hingegen ab. Die Versammlungsfreiheit müsse ebenso respektiert werden wie die Anliegen der jungen Demonstranten. Die Kundgebung in Frankfurt sei nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend friedlich verlaufen. Erst gegen Ende und im Anschluß daran sei die Gewalt eskaliert. Die friedlichen Teilnehmer dürften deshalb nicht mit den Gewalttätern gleichgesetzt werden.

Selbst SPD verteidigt Dobrindts Wortwahl

Unterdessen hat Dobrindt seine umstrittenen Aussagen auch im Bundestag bekräftigt. „Da waren gewaltbereite Linksextremisten und da waren Chaoten aus einem migrantischen Milieu unterwegs“, sagte der Innenminister am Mittwoch während einer Aktuellen Stunde zu den Ausschreitungen. Zuvor hatte bereits Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) von einer überwiegend migrantisch geprägten Tätergruppe gesprochen.

Bemerkenswert war die Unterstützung aus der SPD. Der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, verteidigte Dobrindt gegen die Kritik von Grünen und Linkspartei. „Das Problem können wir nur lösen, wenn wir es auch benennen“, sagte der Sozialdemokrat. Sein Parteifreund Helge Lindh warnte allerdings davor, ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht zu stellen.

Deutliche Kritik kam vom Grünen-Vorsitzenden Felix Banaszak. Er warf Dobrindt gegenüber dem RND vor, Migranten pauschal für die Gewalt verantwortlich zu machen. Statt verschiedene Tätergruppen miteinander zu vermischen, müsse die Bundesregierung eine fundierte sicherheitspolitische Analyse vornehmen. Der BDK-Vorsitzende Peglow unterstützt dagegen ausdrücklich auch die Einschätzungen des hessischen Innenministers Poseck und des Frankfurter Polizeipräsidenten Stefan Müller. (rr)