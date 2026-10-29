„Komplett neue Dimension“: Mehrere Angriffe auf Christen in Leipzig

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Es ist gerade einmal fünf Monate her, dass die Leipziger Freikirche „Zeal Church“ den Betrieb eines Kirchencafés nach einer linksextremen Anschlagsserie einstellen musste. In der vergangenen Woche nun sind in derselben Stadt, die als Hochburg des Linksextremismus gilt, gleich fünf freikirchliche Gebäude auf einen Schlag Opfer tätlicher Attacken geworden. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT fordert ein CDU-Bundestagsabgeordneter die Stadt nun auf, ihren Umgang mit den christenfeindlichen Angriffen zu überdenken.

Was genau ist passiert? Wie die Polizei mitteilte, zerstörten unbekannte Angreifer mehrere Fensterscheiben; außerdem wurden Türen und Fassaden beschädigt. Die Taten ereigneten sich irgendwann zwischen Mittwoch und Sonntag. Die von der Polizei vorgenommene zeitliche Eingrenzung lässt auch die Möglichkeit zu, dass alle Taten innerhalb einer Nacht geschehen sind. Eine der betroffenen Einrichtungen ist erneut die „Zeal Church“ – dieses Mal ihr Gemeindegebäude. Laut Pastor René Wagner wurden insgesamt drei Steine gegen die Eingangstür geworfen.

„Erzkonservative Christen“ im Visier

Über den Vorgang hatte zunächst die Nachrichtenagentur Idea berichtet. Zu den Tätern ist noch nichts bekannt. Ein linksextremer Hintergrund scheint aufgrund der vergangenen Erfahrungen der „Zeal Church“ allerdings nicht unwahrscheinlich. Im Falle des Cafés waren nämlich linksextreme Selbstbezichtigungsschreiben veröffentlicht worden. Zuletzt erschien im Juli auf der Plattform Indymedia ein Text, in dem die Verfasser die Schließung des Cafés infolge der Anschläge „als klaren Gewinn für autonome Queers und Allies in Leipzig“ bejubelten.

Zugleich formulierte der Text drohend: „Die Zeal Church wird natürlich weiterhin versuchen, ihre menschenfeindlichen Ideologien in Leipzig zu verbreiten. Also bleiben wir weiterhin wachsam und hoffen, dass ihr es auch tut.“ Dazu veröffentlichten die Verfasser mehrere Bilder, die Vermummte mit Bengalos vor dem Café zeigen.

Bereits 2023 hatten Linksextremisten die Freikirchler bei Indymedia als „fundamentalistische“ und „erzkonservative“ Christen angeprangert, die für „Queerfeindlichkeit und Misogynie“ stünden. Daher müsse das Café „in den Ruin“ getrieben werden. Die „Zeal Church“ ist eine Gemeinde charismatischer Ausrichtung. Sie folgt einer freien Gottesdienstform und hält zugleich an konservativen Positionen wie einem Nein zu Abtreibungen und der Ehe zwischen Mann und Frau fest.

Kritik am Verhalten der Stadtführung

Die Anschläge jetzt sind auch deshalb brisant, weil sie aufs Neue die in diesem Jahr laut gewordene Kritik am Umgang der Stadt Leipzig mit den christenfeindlichen Anschlägen in Erinnerung ruft. Wie die JUNGE FREIHEIT mehrfach berichtete, hatte die Stadt sich über mehrere Monate geweigert, die Angriffe auf das Café der „Zeal Church“ als Angriffe auf die Religionsfreiheit zu werten. Erst im Juni konzedierte sie auf JF-Nachfrage erstmals, dass die Religionsfreiheit berührt sei.

Zuvor hatte ein Sprecher des Ordnungsdezernates gegenüber der JF unter anderem argumentiert, dass sich die Attacken „gänzlich gegen das kommerzielle Café, nicht gegen die Gebetsräume“ richteten. „Eine Beschränkung der freien Religionsausübung durch diesen Angriff erschließt sich daher nicht.“ Diese Aussage wirkt vor dem Hintergrund, dass in der vergangenen Woche jetzt tatsächlich auch die Gemeinderäumlichkeiten selbst ins Visier genommen wurden, besonders pikant.

Stadt verurteilt Angriffe „aufs Schärfste“

Am Mittwoch nun fragte die JF bei der Stadt an, wie sie die neuesten Anschläge beurteilt, ob Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die wiederholten Angriffe auf Kirchen im Stadtbereich Sorgen bereiteten und was er unternimmt, damit die Attacken nicht weiter eskalieren. Ein Sprecher teilte daraufhin mit, die Stadt verurteile „jegliche Gewalt – Sachbeschädigung, Angriffe auf die Religions- und Meinungsfreiheit, Terror, Hass und Hetze – auf das Schärfste“.

Gleichzeitig müsse man aber festhalten, „dass die Strafverfolgung, die Ermittlungsarbeit und der Schutz vor tätlichen Angriffen in der Bundesrepublik Aufgaben von Staatsanwaltschaft und Polizei und nicht der Kommunen sind. Die Aufgabe einer Stadtverwaltung besteht dagegen in der Gestaltung von Strukturen und Maßnahmen, die ein gutes Miteinander in der Stadt fördern.“ Aus dieser präventiven Perspektive sei es der Stadt Leipzig ein Anliegen, den Schutz aller religiösen Gemeinschaften zu stärken, „sofern deren Weltanschauungen auf der Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen“.

„Wir wurden nicht ernst genommen“

Derweil warnte der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann am Donnerstag auf JF-Nachfrage, die Entwicklung sei „mehr als besorgniserregend“. „Auch wenn ich nach wie vor keine Anhaltspunkte für eine systematische oder strukturelle gesellschaftliche Ablehnung christlicher Religionsgemeinschaften in Leipzig sehe, dürfen die konkreten Angriffe nicht relativiert oder als bloße Einzelfälle abgetan werden.“

Der Christdemokrat forderte die Stadt auf, „ihre bisherige Position und den Umgang mit dieser Entwicklung zu überdenken“. Lehmann erinnerte daran, der Oberbürgermeister die Angriffe auf das Café im Sommer als „beschämend und nicht tolerierbar“ bezeichnet habe. „An diesem Anspruch muss sich die Stadt nun auch messen lassen.“ Es brauche „eine klare öffentliche Haltung“ und „sichtbare Signale, dass die betroffenen Gemeinden mit ihren Erfahrungen und Sorgen ernst genommen werden“.

Derweil wiederholte „Zeal Church“-Pastor Wagner am Sonntag im Gottesdienst seiner Gemeinde seine Kritik, „dass wir über drei Jahre nicht ernst genommen wurden, dass über drei Jahre keine Lösungen gefunden wurden, um uns als Gemeinde und als Christen in dieser Stadt zu schützen, sodass es jetzt sogar noch eine Ebene weitergeht und andere Gemeinden mit reingezogen werden.“ Die Entwicklung nehme „jetzt eine komplett neue Dimension an“.