Jetzt offiziell: Erstmals Landtagspräsident der AfD gewählt

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14.44 Uhr: Auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz moniert die Wahl des AfD-Abgeordneten Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten. „Von wegen „parlamentarische Gewohnheiten“: Ich hätte keinen Politiker einer Partei dazu gewählt, mich als Parlamentspräsident zu repräsentieren, der sich von den gesichert rechtsextremistischen Teilen seiner Partei nicht ausdrücklich distanziert und dem auch Taten folgen lässt“, schrieb er auf X. Darunter veröffentlichte er ein Bild mit dem Slogan „Haltung ist nicht verhandelbar“.

14.40 Uhr: Linkspartei-Bundeschef Luigi Pantisano wirft der CDU vor, der „Zivilgesellschaft“ in Sachsen-Anhalt einen „Tritt in den Rücken“ verpasst zu haben. „Für mich riecht das nach einem blau-schwarzen Kartell mit freundlicher Unterstützung der Wagenknecht-Partei“, sagt er gegenüber dem Spiegel mit Blick auf das Wahlergebnis von Tobias Rausch. Der AfD-Abgeordnete wurde mit 48 Ja-Stimmen zum Landtagspräsidenten gewählt, vier mehr, als die AfD und das BSW haben.

14.26 Uhr: Wütende Reaktion kommt vom linksradikalen „Zentrum für politische Schönheit“. Auf X nennt es das BSW und die CDU „absolutes Verräterpack“. „Nicht einmal einen Farbbeutel hat der Neonazi von der AFD abbekommen. Hätte sich gut gemacht“, beklagt das selbsternannte Künstlerkollektiv. „Wozu ist der Landtag in Sachsen-Anhalt noch fähig?“

Nicht einmal einen Farbbeutel hat der Neonazi von der AFD abbekommen. Hätte sich gut gemacht. Wozu ist der Landtag in Sachsen-Anhalt noch fähig?

Blumen übrigens von CDU und BSW. Absolutes Verräterpack. Gerade verliest er eine ChatGPT-Rede. https://t.co/oOdeXM5UwT — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) October 6, 2026

14.10 Uhr: Die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt ist zutiefst gespalten. Der AfD-Kandidat Rausch wurde mit 48 von 82 Stimmen gewählt, dazu kommen fünf Enthaltungen. Die AfD und das BSW haben zusammen jedoch nur 44 Sitze. Demnach können von den 14 anwesenden CDU-Abgeordneten sich lediglich fünf enthalten haben, mutmaßlich haben vier für Rausch gestimmt.

Der CDU-Fraktionschef Sven Schulze hatte am Montag noch angekündigt, seine Fraktion werde sich auf Empfehlung des Landesvorstands geschlossen enthalten.

13.57 Uhr: Nun gratulieren die beiden AfD-Bundeschefs, Alice Weidel und Tino Chrupalla, dem neuen Landtagspräsidenten aus ihrer Partei. Es sei eine „historische Premiere“, womit die Brandmauer in Magdeburg „endgültig“ gefallen sei. „Dass Abgeordnete anderer Fraktionen für Tobias Rausch gestimmt haben, ist nicht nur ein Vertrauensbeweis in seine fachliche und persönliche Kompetenz“, betonen sie. „Es zeigt vor allem, dass man in Magdeburg bereit ist, den Wählerwillen zu akzeptieren und zu einer konstruktiven, sachbezogenen Zusammenarbeit im Parlament zurückzufinden.“

Damit kehre in Sachsen-Anhalt „ein Stück weit politische Normalität“ ein. „Ein überragender Wahlsieger stellt nach parlamentarischer Gepflogenheit nun einmal den Landtagspräsidenten. Die jahrelange Ausgrenzung unserer Partei hat heute endlich ein Ende gefunden.“

Auch in Mecklenburg-Vorpommern sollte die Partei ihrer Meinung nach den Landtagspräsidenten stellen. „Wir appellieren deshalb an die anderen Fraktionen in Schwerin, sich als Demokraten an die parlamentarischen Gepflogenheiten zu halten.“ Zudem wünschen die beiden AfD-Bundeschefs ihrem Ministerpräsidentenkandidaten Ulrich Siegmund ein „ebenso erfolgreiches Ergebnis“ bei seiner Wahl – die allerdings erst im Dezember stattfinden soll.

13.25 Uhr: Der Sprecher der linksextremen Gruppe „Widersetzen“ zeigt sich auf Instagram entsetzt über die Wahl Rauschs zum Landtagspräsidenten. Seine Gedanken seien heute bei den Menschen in Sachsen-Anhalt.

Gleichzeitig gibt er sich hoffnungsvoll, weil heute viele Menschen auf der Straße seien, „die gegen diesen faschistischen Scheißhaufen protestieren“.

13.06 Uhr: Ein AfD-Antrag steht als nächstes auf der Tagesordnung. Die Partei beantragt, dass die stärkste Fraktion auch einen Landtags-Vizepräsidenten stellen dürfen soll. Dafür hat sie ihren Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider vorgeschlagen.

Diese Änderung der Geschäftsordnung wird nun im Ältestenrat diskutiert. Dafür wird die Sitzung des Landtags nun für zwei Stunden unterbrochen.

13.04 Uhr: Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) zeigte sich entsetzt über die Wahl von Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten. „Der Kandidat einer rechtsextremen Partei wurde zum ersten Mal im Nachkriegsdeutschland zum Landtagspräsidenten gewählt“, schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst X. Ermöglicht hätten es das BSW und vier Abgeordnete, die die AfD einst zum „Hauptgegner“ erklärt hätten. Jetzt seien sie wohl „best buddies“, zu deutsch „beste Freunde“. „Unsäglich. Unverantwortlich. Unfassbar.“

Der Kandidat einer rechtsextremen Partei wurde zum ersten Mal im Nachkriegsdeutschland zum Landtagspräsidenten gewählt. Ermöglicht vom BSW + 4, die die AfD einst zum Hauptgegner erklärt haben. Jetzt sind sie wohl eher best buddies. Unsäglich. Unverantwortlich. Unfassbar. — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) October 6, 2026

13.02 Uhr: Jetzt spricht Rausch. Er bedankt sich bei den anderen Parlamentariern für das Vertrauen. Er empfinde „große Dankbarkeit“ für die Wahl, aber auch „großen Respekt“ vor dem Amt. Er habe in der Kommunalpolitik gelernt, dass Politik etwas Greifbares sei – nichts Abstraktes. Rausch verspricht: „Ich werde dieses Amt nicht als Präsident einer Fraktion führen. Sondern, ich werde dieses Amt als Präsident des gesamten Landtags von Sachsen-Anhalt führen.“

Er wolle nicht mit der Vergangenheit abrechnen, sondern künftig die parlamentarischen Regeln für alle durchsetzen. „Für jeden werden die selben Regeln gelten“, verspricht Rausch.

12.49 Uhr: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Susan Sziborra-Seidlitz, schwingt die Nazikeule. Sie werde mit ihrer Partei weiterhin die Menschenwürde in Sachsen-Anhalt verteidigen und „eingreifen, wenn Sachsen-Anhalt zu Ihrer Beute werden sollen“, sagt sie in Richtung des frisch gewählten Landtagspräsidenten Rausch.

Pflegekräfte aus dem Ausland müssten sich in Sachsen-Anhalt sicher fühlen, betont die Grünen-Politikerin. „Wir sind bereit, mit den demokratischen Fraktionen tragfähige Lösungen zu finden“, verspricht Sziborra-Seidlitz. Mit Blick auf die neue Sitzordnung im Landtag – die AfD sitzt nun in der Mitte – gelte es für die „demokratischen Fraktionen“ nun, die Populisten „in die Zange zu nehmen“.

12.40 Uhr: Damit ist es klar: Sachsen-Anhalt hat einen AfD-Landtagspräsidenten. Der Kandidat der Rechtspartei, Tobias Rausch, wurde mit 48 Stimmen gewählt, bei 29 Gegenstimmen und fünf Enthaltungen. Der 35jährige ist damit bundesweit der erste AfD-Politiker, der von einem Landtag zum Präsidenten gewählt wurde. 48 Stimmen sind vier mehr, als AfD und BSW zusammen an Sitzen im Parlament haben.

12.37 Uhr: Während in anderen Landtagen immer auch Mitarbeiter der Verwaltung die Stimmen auszählen, wird dies in Magdeburg ausschließlich von Landtagsabgeordneten übernommen.

12.33 Uhr: Die Sitzung ist bis zum Ende der Auszählung der Stimmen unterbrochen, die Abgeordneten müssen allerdings im Raum bleiben.

12.20 Uhr: Von Angern hatte sich als dienstälteste Abgeordnete in ihrer Rede unter anderem auf Clara Zetkin berufen. Die Kommunistin galt als scharfe Gegnerin der Weimarer Demokratie und plädierte für eine Räteherrschaft nach sowjetischem Vorbild. 1922 fungierte Zetkin als Anklägerin in einem Moskauer Schauprozess gegen politisch Andersdenkende und forderte immer die Todesstrafe.

12.10 Uhr: Sollte alles wie geplant laufen, wird Tobias Rausch in geheimer Wahl heute zum ersten Landtagspräsidenten der AfD in der Geschichte der Bundesrepublik gewählt. Zusammen kommen AfD und BSW auf 44 der 83 Sitze. Da ein CDU-Abgeordneter krank ist, ist die Mehrheit noch einmal ein bisschen komfortabler.

Bei der Abstimmung nun gelten Enthaltungen wie nicht abgegebene Stimmen.

12.06 Uhr: Jetzt wird es ernst: Als nächstes steht die Wahl des Landtagspräsidenten auf der Tagesordnung.

12.05 Uhr: Erstmals keine Einigkeit! Den Schriftführen der AfD stimmen lediglich AfD, BSW und CDU zu. Die anderen Fraktionen enthalten sich.

Während Grüne, SPD und Linkspartei nicht für die AfD-Schriftführer stimmen, wählt die AfD die Kandidaten der anderen Fraktionen anstandslos mit.

Dennoch wurden alle Kandidaten – auch der AfD-Abgeordnete Paul Backmund – gewählt. Alle nehmen die Wahl an und sind damit Schriftführer im Landtag.

12.01 Uhr: Ein Abgeordneter ist heute nicht anwesend. Es handelt sich dabei um den CDU-Parlamentarier Frank Bommersbach.

12.00 Uhr: Jetzt kommt es zur Wahl der Schriftführer. Schriftführer unterstützen den Landtagspräsidenten bei der Leitung der Sitzungen.

11.58 Uhr: Weiter geht es mit Formalien zur Tagesordnung. Von Angern fragt die anwesenden Parlamentarier immer wieder, ob es Redebedarf gebe. Das ist nicht der Fall.

11.54 Uhr: Es wird keine Bewerbungsreden geben. Weder für die Posten des Landtagspräsidenten noch für seine Stellvertreter. Personenwahlen müssen zudem immer geheim stattfinden.

11.52 Uhr: Aufgeregte Debatte der Parlamentarischen Geschäftsführer. Noch immer geht es um die Frage, wann der Antrag der AfD, der stärksten Fraktion auch einen Vize-Posten im Landtag zuzugestehen, behandelt wird. Nun gibt es eine Einigung: der AfD-Antrag wird vorerst zurückgestellt.

11.47 Uhr: Streit um die Wahl der Vizepräsidenten. Die AfD will die Geschäftsordnung so ändern, dass der größten Fraktion auch ein Vize-Präsidentenposten zusteht. Nun wird debattiert, wo die Debatte zur Geschäftsordnung stattfinden soll. Jetzt im Plenum oder später.

11.43 Uhr: Auch Ulrich Siegmund setzt ein politisches Zeichen. Er kommt mit einer Tasse ins Parlament auf der „Linke Tränen“ steht.

11.40 Uhr: Nicht nur der Landtagspräsident wird heute gewählt, auch seine Stellvertreter müssen bestimmt werden. Hier dürfte es spannend werden. Als Vizepräsidenten wollen sich Hans-Thomas Tillschneider (AfD), Carsten Borchert (CDU) und Armin Willingmann (SPD) zur Wahl stellen. Gerade die Kandidatur Tillschneiders wird mit Spannung erwartet, da das BSW vorab ankündigte, den Politiker – der lange als Bildungsminister im Gespräch war – zu wählen.

Unterdessen wird bekannt, dass ein Abgeordneter nicht anwesend ist.

11.32 Uhr: Nun geht es mit Formalien weiter. Ein erstes Sitzungspräsidium wird bestimmt und die Beschlussfähigkeit des Parlaments festgestellt. Dazu werden jetzt alle Abgeordnetennamen einzeln aufgerufen.

11.30 Uhr: „Die parlamentarische Kultur hat nach dem Einzug der AfD in den Landtag massiv gelitten“, moniert von Angern. Sie werde es niemals akzeptieren, dass politische Gegner „entmenschlicht“ würden.

Artet die Rede jetzt in einem Filibuster aus? Von Angern redet noch immer, kommentiert die Tagespolitik und attackiert munter die AfD. Es ist ein würdeloser Auftritt. Von Überparteilichkeit kann keine Rede sein. Langsam wird es esoterisch. Die „Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter“ seien vielfältig: blass, dunkelhäutig, blond, schwarzhaarig. Manche seien schon länger hier angesiedelt, andere seien erst kürzlich gekommen. „Wir alle sind Sachsen-Anhalt. Das alles und noch viel mehr ist Sachsen-Anhalt“, schließt sie ihre Rede.

11.23 Uhr: AfD und BSW nehmen die Antifa-Rede der Linken-Politikerin bisher gelassen. Währenddessen empört sich von Angern nun auch noch darüber, dass es Kritik an der Berliner Linkspartei gibt. Diese Rede hätte auch auf einem Landesparteitag ihrer Partei gehalten werden können. Eine Redezeitbegrenzung ist bei der Eröffnungsrede nicht vorgesehen. Die Politikerin weiß natürlich, dass heute viele zuschauen, und holt zum Rundumschlag aus.

Sie wirft der AfD vor, „machttrunken“ zu handeln. Die Rechtspartei habe zusammen mit dem BSW versucht, die etablierten Fraktionen in ihren Rechten zu beschneiden. Dabei haben BSW und AfD nichts anderes gemacht als die anderen Parteien auch. Es wird klar, dass von Angern möglichst lange reden will. Es dürfte das letzte Mal sein, dass sie einen so prominenten Auftritt auf den Bildschirmen bekommt.

11.19 Uhr: Dass die Linken-Politikerin nun auch umschweifend Hape Kerkeling zitiert, sich darüber beschwert, dass AfD und CDU in einer sächsischen Gemeinde keine Stolpersteine verlegen wollen und die „Antifa-Klausel“ in der Landesverfassung zitiert, macht die eindeutige Schlagseite der Rede noch einmal deutlich. Eigentlich soll die Politikerin nur den neuen Landtag eröffnen. Von Angern macht daraus eine parteipolitische Rede.

Sie behauptet, dass wegen des Landtagswahlergebnis bereits die ersten Bürger ans Auswandern dächten. Dann referiert sie über den konservativen US-Milliardär Peter Thiel und dessen Weltanschauung.

11.14 Uhr: Von Angern nutzt ihre Rede, um eine politisch eingefärbte Grundsatzrede zu halten. Sie verweist auf Clara Zetkin, die „dunklen Zeiten“ und den niedrigen Frauenanteil im Landtag. Sie empört sich über viele Ordnungsrufe in der vergangenen Legislaturperiode. Ohne, dass sie die AfD erwähnt, sind die Anspielungen eindeutig. Selbst das Ermächtigungsgesetz bringt sie in ihrer Rede noch einmal unter und verweist auf das Los der Kommunisten nach 1933. Unklar ist, was all das mit dem Landtag in Sachsen-Anhalt zu tun hat.

Von Angern empört sich mit Blick auf die SED-Diktatur über die „Diffamierung“ von „linken Initiativen“ und macht auch Konservative und Liberale für den DDR-Unrechtsstaat verantwortlich.

11.03 Uhr: Eröffnet wird die Sitzung von Alterspräsidentin Eva von Angern von der Linkspartei. Sie ist zwar nicht die älteste Abgeordnete, aber die dienstälteste Abgeordnete. Die Geschäftsordnung des Landtags in Sachsen-Anhalt wurde extra geändert, damit künftig die Zeit als Abgeordnete im Landtag relevant ist, statt der Lebensjahre. Damit sollte auch verhindert werden, dass die AfD als junge Partei dieses Amt auf Jahre hinweg beanspruchen kann.

Von Angern begrüßt die Abgeordneten und die Gäste im Landtag. Dazu zählen unter anderem die ehemaligen Landtagspräsidenten und die aktuellen Religionsbeauftragten von Sachsen-Anhalt.

10.45 Uhr: Statt der vom Bündnis „Widersetzen“ angekündigten „Tausenden“ demonstrieren rund 200 Personen vor dem Magdeburger Landtag. Mit dabei: Alterspräsidentin Eva von Angern, die die Sitzung eröffnen soll. Sie liest das Grundgesetz vor, die um sie herum versammelten sprechen die Auszüge nach. Ebenfalls anwesend ist die Grünen-Landeschefin Susan Sziborra-Seidlitz. Der „Adenauer SRP+“-Bus des linksextremen „Zentrums für Politische Schönheit“ begleitet die Demonstration.

Eva von Angern liest das Grundgesetz vor 🤣 https://t.co/lWnK8YySxi — Kolja Barghoorn (@MitAktien) October 6, 2026

10.40 Uhr: Für Kritik sorgt auch ein weiterer AfD-Personalvorschlag: Der bisherige Fraktionsvize Hans-Thomas Tillschneider soll nun einer der beiden Vizepräsidenten des Landtags werden. Zuvor war er mehreren Medienberichten zufolge für den Posten des Bildungsministers vorgesehen.

Das BSW kündigte bereits an, Tillschneider nicht mitzuwählen. „Wenn die AfD einerseits die Verweigerung parlamentarischer Gepflogenheiten kritisiert und dann andererseits beim Landtagsvize den Hals nicht voll genug bekommt beziehungsweise einen Extremisten nominiert, der sich für die Ansiedlung der israelischen Rüstungsfirma in Sachsen-Anhalt engagiert, wird sie von uns keine Zustimmung erhalten“, schrieb Parteichef Fabio de Masi am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X. Die AfD habe dann Anspruch auf die parlamentarischen Gepflogenheiten, wenn sie „keinen Extremisten“ nominiere.

Dieser Mann wird keine Stimmen aus dem BSW erhalten. Wenn die AfD einerseits die Verweigerung parlamentarischer Gepflogenheiten kritisiert und dann andererseits beim LandtagsVize den Hals nicht voll genug bekommt bzw. einen Extremisten nominiert , der sich für die Ansiedlung der israelischen Rüstungsfirma in Sachsen-Anhalt engagiert, wird sie von uns keine Zustimmung erhalten. Unsere Linie ist klar: Die AfD hat Anspruch auf die parlamentarischen Gepflogenheiten wenn sie keinem Extremisten nominiert. Wir akzeptieren genauso den Anspruch der anderen Fraktionen bei den Vizepräsidenten. Tillschneider hat übrigens beim letzten Mal eine Stimme außerhalb der AfD-Fraktion erhalten – das BSW war damals noch nicht im Landtag! — Fabio De Masi 🦩 (@FabioDeMasi) October 5, 2026

10.30 Uhr: Bereits die neue Sitzordnung im Landtag Sachsen-Anhalt löste eine Kontroverse aus. Fest steht, dass AfD- und BSW-Abgeordnete in der Mitte sitzen werden. Links davon finden die SPD und die Linkspartei ihren Platz. Dagegen müssen die Grünen ganz rechts im Plenarsaal sitzen, neben der CDU.

10.15 Uhr: Damit Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt wird, braucht er zwar keine absolute Mehrheit, aber dafür mehr Ja- als Nein-Stimmen. Die AfD stellt 39 von 83 Mandaten im neuen Landtag. Die bisher regierende CDU verfügt über 15 Sitze, SPD, Grüne und Linkspartei haben jeweils acht Abgeordnete. Das Zünglein an der Waage ist das BSW mit seinen fünf Sitzen. Dessen Spitzenkandidatin Claudia Wittig sicherte Rausch bereits die Unterstützung zu. Im Gegenzug soll ihre Partei den Posten des Landtagsvize erhalten. Zudem kündigte CDU-Ministerpräsident Sven Schulze an, sich bei der Wahl des Landtagspräsidenten zu enthalten. Doch da die Abstimmung geheim erfolgt, bleibt offen, ob die Mehrheit dafür steht.

Die Wahl des neuen Landtagspräsidenten gilt als erster Stimmungstest für eine mögliche Zusammenarbeit zwischen der AfD und dem BSW. Bereits vergangene Woche hatte AfD-Ministerpräsident Ulrich Siegmund angekündigt, sich nur im ersten Wahlgang zur Wahl zu stellen (JF berichtete). Demnach sei es möglich gewesen, die entscheidenden Punkte der Partei umzusetzen, darunter die versprochene „Migrationswende“. Woher die Stimmen dafür kommen sollen, ist aber unklar. Die Wahl des neuen Regierungschefs von Sachsen-Anhalt ist erst für Dezember angesetzt.

Öffentlich pocht das BSW weiterhin auf einen „überparteilichen“ Ministerpräsidenten, der alle Fraktionen im neuen Landtag vereinen soll. Sollten die Stimmen der Partei fehlen, bräuchte die AfD Überläufer oder Abweichler von der CDU. Diese Optionen hatten alle Unionsabgeordneten bisher ausgeschlossen. Auch der CDU-Landeschef und Ministerpräsident Sven Schulze kündigte an, gegen Siegmund zu stimmen: „Wir sehen uns als Oppositionspartei.“ Eine Zusammenarbeit schloss er aus – gleichwohl zeigte er sich offen dafür, für AfD-Anträge zu votieren.

10.00 Uhr: In wenigen Minuten startet die konstituierende Sitzung des neuen Landtags von Sachsen-Anhalt. Ganz Deutschland blickt heute auf Magdeburg: Zum zweiten Mal in Folge könnte die AfD hier Geschichte schreiben. Nach dem Wahlsieg im September, bei dem sie nur knapp die absolute Mehrheit verfehlt hatte, will sie nun erstmals einen Landtagspräsidenten stellen. Dafür nominierte die AfD-Fraktion ihren bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Tobias Rausch. Dagegen kündigte das linksextreme Bündnis „Widersetzen“ an, „Tausende“ vor das Parlamentsgebäude zu bringen.

Rückblick: Bei der Wahl am 6. September war die AfD erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik stärkste Kraft geworden. Sie holte 43,8 Prozent, während die CDU auf 17,2 Prozent abrutschte. Drittstärkste Kraft wurde die SPD mit 9,3 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 8,9 Prozent und der Linkspartei mit 8,6 Prozent. Überraschend zog auch das BSW in den Landtag ein und erreichte 5,3 Prozent.

Die CDU, die seit 2002 in Sachsen-Anhalt regiert hatte, kündigte einen Tag nach der Wahlniederlage den Gang in die Opposition an. „Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr“, sagte Ministerpräsident Sven Schulze während der Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus.