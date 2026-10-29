Kollabiert „Gen Z regelt“, noch bevor es losgeht?

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BERLIN. Kurz vor der angekündigten Demonstration „Gen Z regelt“ am kommenden Samstag in Berlin soll sich ein Großteil der Organisatoren aus dem Projekt zurückgezogen haben. Übriggeblieben sein soll ausschließlich eine 48jährige Frau, wie der Tagesspiegel berichtet. Wesentliche Vorbereitungen für die um 14 Uhr am Brandenburger Tor geplante Kundgebung sollen derzeit noch fehlen.

Weder eine Bühne noch ausreichend Ordner sollen derzeit arrangiert worden sein. Auch eine Rednerliste gibt es derzeit offenbar nicht. Mehrere ausgestiegene Organisatoren sollen vor suspekten Strukturen hinter der Initiative gewarnt und von einem „schlechten Bauchgefühl“ gesprochen haben. Dem aktuellen Sprecher, einem 18jährigen namens Akram Selo, wurde vorgeworfen, die gesamte Organisation auf seine Person zu konzentrieren. Auch habe es innerhalb der Organisatoren Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben, wofür der Protest inhaltlich stehen solle.

Unklar sei zudem, was mit den bereits eingesammelten Spendengeldern geschehe. Über einen Link zu der Spendenplattform „GoFundMe“ seien bislang mehr als 11.000 Euro zusammengekommen.

Protest-Organisator: „friedlicher Rahmen“ ist nicht gegeben

Am Anfang der Woche hatte sich der Bundesschülerausschuss aufgrund „undurchsichtiger Organisationsstrukturen“ vom Protest distanziert. Es bestehe die „Gefahr, dass die ernst zu nehmenden Anliegen junger Menschen zum Spielball politischer Instrumentalisierung und Polarisierung werden können“, hieß es in einer Mitteilung. Zwar solidarisiere man sich mit friedlichen Protestformen und dem „grundsätzlichen Bedürfnis von Schülern“, für „eine bessere Bildung einzustehen“. Gewalt und Gewaltaufrufe würden jedoch „von den eigentlichen Problemen im Bildungssystem“ ablenken.

Auch in anderen deutschen Städten soll es bei der Organisation des Protestes zu Schwierigkeiten kommen. In der Telegram-Gruppe des Protests in Frankfurt am Main soll noch am Dienstagmorgen ein „dringender Orga-Support“ gesucht worden sein. Die Resonanz auf die Demonstrationsaufrufe sei „riesig“, und die „Kids“ hätten „extrem viel Hoffnung in den Tag gesteckt“. Doch die „Anmeldung, Organisation und die Bürokratie“ seien derzeit „gewaltig“ am Wackeln.

Am Wochenende hatte ein Mitglied des Organisationskomitees von „Gen Z regelt“, ein junger Mann, der sich auf Instagram „giannistudiert“ nennt, seinen Austritt aus dem Komitee verkündet. Unter dem Namen seien mittlerweile zu viele unterschiedliche Gruppen versammelt, schrieb der Student, deren Vorstellungen „über Ziele und Formen des Protestes“ auseinandergingen. Einen „gemeinsamen friedlichen Rahmen“ sehe er „unter diesen Umständen nicht mehr ausreichend abgesichert“.

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Brandenburgs Innenminister warnt vor „französischen Verhältnissen“

Die Proteste waren als Reaktion auf Schülerproteste in Frankreich angemeldet worden, die kurz darauf in Ausschreitungen übergingen (JF berichtete). Brandenburgs CDU-Innenminister Jan Redmann hatte daher früh vor „französischen Verhältnissen“ gewarnt. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft mahnte, es könne zu einer Unterwanderung der Proteste durch „gewaltbereite linksextreme sowie islamistische Gruppierungen“ kommen (JF berichtete).

Die Welt hatte am Montag aus einem internen Papier des Staatsschutzes in Baden-Württemberg zitiert. Demnach liegen der Behörde „keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass im Zusammenhang mit der Bewegung gewaltsame Ausschreitungen geplant oder Straftaten vorbereitet werden“. Auch die Berliner Polizei vermerkte, dass zwar Gruppen aus dem linksextremen Spektrum Demoaufrufe verbreiten würden, eine „gezielte extremistische Einflussnahme oder Steuerung“ bislang nicht vorliege. (lb)