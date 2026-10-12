Klingbeil kündigt jetzt Neuwahl der SPD-Spitze an

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BERLIN. SPD-Chef Lars Klingbeil hat nach dem Rücktritt seiner Co-Vorsitzenden Bärbel Bas (die JF berichtete) eine vorgezogene Neuwahl der Parteiführung angekündigt. Auf einem außerordentlichen Bundesparteitag im Dezember oder Januar sollen die Sozialdemokraten ihre Spitze neu bestimmen. Bis dahin will Klingbeil die Partei allein führen. Ob er sich selbst erneut um den Vorsitz bewerben wird, ließ der Vizekanzler bei einer Pressekonferenz am Montag offen.

Ursprünglich hatte die SPD für Dezember lediglich einen Parteikonvent vorgesehen, bei dem über die politische Ausrichtung beraten werden sollte. Personalentscheidungen waren dort nicht geplant.

Der nächste reguläre Bundesparteitag sollte erst Ende 2027 stattfinden. Nun muss die Partei erheblich früher über ihre Führung entscheiden. Am bisherigen Modell zweier gleichberechtigter Vorsitzender will Klingbeil festhalten. Der 48jährige steht selbst seit Monaten unter Druck. Nach mehreren verlorenen Landtagswahlen und schlechten bundesweiten Umfragewerten war innerhalb der SPD Kritik an seiner Amtsführung laut geworden. Bereits Ende September hatte der SPD-Unterbezirk Frankfurt eine vorgezogene Neuwahl verlangt (die JF berichtete). Die dortigen Sozialdemokraten forderten ein offenes Bewerbungsverfahren und ein Mitgliedervotum über die künftige Parteiführung.

Klingbeil hatte Rücktrittsforderungen zurückgewiesen

Noch vor zwei Wochen hatte Klingbeil Forderungen zurückgewiesen, sich zwischen seinem Amt als Bundesfinanzminister und dem SPD-Vorsitz zu entscheiden. Eine solche Ämtertrennung würde seiner Partei nicht helfen, erklärte er damals bei einer Veranstaltung in Wiesbaden. Auch die Kritik an der politischen Ausrichtung der SPD hatte er zuvor zurückgewiesen.

Der nun angekündigte Sonderparteitag folgt auf den überraschenden Rücktritt von Bärbel Bas. Die bisherige Bundesarbeitsministerin hatte am Montagmorgen erklärt, sowohl ihr Regierungsamt als auch den Parteivorsitz aufzugeben. Sie begründete ihre Entscheidung mit dem Tod ihrer Stieftochter und der Belastung durch öffentliche Angriffe, die nach ihren Angaben auch aus den Reihen der Union gekommen seien.

Klingbeil erklärte, er habe bereits am Samstag von Bas‘ Entscheidung erfahren. Er sei über ihren Rückzug „sehr traurig“. Zugleich beklagte er eine zunehmende Verrohung des politischen Umgangs. Insbesondere Frauen in Spitzenpositionen seien häufig Hass und Anfeindungen ausgesetzt. „Wir brauchen eine Kultur des Streits, aber wir brauchen auch eine Politik des Respekts“, forderte der SPD-Chef.

Schweitzer soll Arbeitsministerium übernehmen

Die Nachfolge im Bundesarbeitsministerium ist unterdessen geklärt. Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll das Ressort übernehmen (die JF berichtete). Klingbeil begründete die Personalentscheidung mit dessen politischer Erfahrung und Bekanntheit in Berlin. Dass damit weniger Frauen Spitzenämter innerhalb der SPD besetzen, habe er in Kauf genommen.

Schweitzer hatte von 2024 bis 2026 die Landesregierung in Mainz geführt und war nach der verlorenen Landtagswahl im März aus dem Amt ausgeschieden. Zuvor war der 53jährige bereits rheinland-pfälzischer Arbeits- und Sozialminister gewesen. Nun soll er in Berlin die umstrittenen Sozial- und Arbeitsmarktreformen der schwarz-roten Bundesregierung vorantreiben.

Wegen der Entwicklungen in seiner Partei sagte Klingbeil auch seine für Montag geplante Reise nach Indien ab. Eine anschließende Teilnahme an der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Thailand wurde ebenfalls gestrichen. Der Vizekanzler versicherte ungeachtet der personellen Umbrüche, die SPD bleibe handlungsfähig. (rr)