Klingbeil drängt auf Prüfung eines AfD-Verbots

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BERLIN. SPD-Chef Lars Klingbeil drängt auf eine Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD. „Es ist die richtige Zeit. Das Prüfverfahren gehört jetzt auf den Tisch“, sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister im Phönix-Politikpodcast „unter 3“.

Zur Begründung bezeichnete Klingbeil die AfD als eindeutig verfassungsfeindlich. „Ich möchte nicht, dass wir in unserer deutschen Geschichte zum zweiten Mal den Fehler machen, sich nicht rechtzeitig gegen die Feinde der Demokratie zu wehren.“ Er hoffe, dass alle demokratischen Kräfte diese Einschätzung teilten.

Zugleich räumte der SPD-Vorsitzende Fehler bei der Vermittlung der Regierungspolitik ein. Er verstehe den Unmut vieler Bürger über die Renten- und Gesundheitspolitik. „Da ist die Kommunikation ein bisschen schiefgelaufen.“ Reformen seien dennoch unumgänglich.

Klingbeil kritisiert Vorwürfe an Arbeitnehmer

Bei der Ansprache der Bevölkerung mache es einen Unterschied, ob die Politik den Menschen vorhalte, sie arbeiteten zu wenig, seien zu häufig krank und müssten sich stärker anstrengen. Stattdessen müsse sie erklären, dass schwierige Jahre bevorstünden, in denen alle mithelfen müssten. Damit wandte sich Klingbeil indirekt gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der mit ähnlichen Äußerungen wiederholt Kritik ausgelöst hatte.

Für das Gesundheitswesen warnte der Finanzminister vor einem Defizit von bis zu 40 Milliarden Euro im Jahr 2030, sollten Reformen ausbleiben. Veränderungen stießen allerdings regelmäßig auf Widerstand der Betroffenen. Das Gesundheitssystem sei „einer der durchlobbyiertesten Bereiche dieser Republik“.

In der Rentendebatte hielt Klingbeil am Ruhestand nach 45 Beitragsjahren fest. „Wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass man in die Rente gehen kann.“ Den Tankrabatt verteidigte er als Entlastung insbesondere für Menschen auf dem Land. Zusätzlich verlangte er eine Übergewinnsteuer, damit Mineralölkonzerne einen Teil der Entlastung für Autofahrer finanzieren. (rr)