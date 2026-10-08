Klatsche für BSW-Abspaltung bei Landtagsvize-Wahl

Anzeige

ERFURT. Die an der Brombeer-Koalition beteiligte BSW-Abspaltung „Thüringen.Gerecht“ ist mit der Wahl zum Vizepräsidenten des Thüringer Landtags gescheitert. Deren Kandidat Steffen Quasebarth erhielt bei der Abstimmung am Donnerstag jeweils 41 Ja- und Nein-Stimmen, zwei weitere Abgeordnete enthielten sich. Am Freitag will die Regionalpartei von Katja Wolf erneut einen Kandidaten aufstellen.

Quasebarth hatte bereits von September 2024 bis zur Abspaltung vom BSW im vergangenen September als Landtagsvize fungiert (JF berichtete). Nach Vorwürfen seitens der AfD, rechtswidrig im Amt bleiben zu wollen, trat er allerdings zurück. Laut der Geschäftsordnung des Thüringer Landesparlaments verliert ein Präsidiumsmitglied seine Funktion, wenn es aus der Fraktion ausscheidet, für die es gewählt wurde.

BSW spaltete sich nach langem Konflikt

Nach der Spaltung des Thüringer BSW ist die CDU-geführte Minderheitsregierung von Mario Voigt geschwächt. Vergangene Woche hatten seine Partei, SPD und „Thüringen.Gerecht“ feste Absprachen mit der Linkspartei vereinbart, um bestimmte Gesetze durchzusetzen (JF berichtete). Die Koalition verfügt derzeit über 39 Sitze im 88köpfigen Landtag und hat damit keine eigene Mehrheit. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnt sie allerdings ab.

Bei der Wahl 2024 war das BSW mit einem Ergebnis von 15,8 Prozent und 15 Abgeordneten in den Landtag eingezogen. Kurz darauf folgte jedoch ein langer Konflikt zwischen der Parteigründerin Sahra Wagenknecht und der damaligen Landeschefin Katja Wolf. Hintergrund war anhaltende Kritik der Bundesspitze an der Arbeit der Brombeer-Koalition. Anfang September verließ die thüringische Finanzministerin zusammen mit neun weiteren Abgeordneten die Partei, um „Thüringen.Gerecht“ zu gründen. (kuk)