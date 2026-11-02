Kinderbuch entlarvt Einbürgerungsbetrug einer Irakerin

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WILDESHAUSEN. Eine im niedersächsischen Wildeshausen lebende Irakerin ist wegen Einbürgerungsbetrugs zu einer Geldstrafe von 2.760 Euro verurteilt worden. Die Fälschung ihres Zertifikats sei aufgefallen, als die Amtsrichterin die Angeklagte zum Vorlesen aus einem Kinderbuch aufgefordert habe, berichtet die Kreiszeitung. Als es sich herausgestellt habe, dass die 45jährige den Inhalt der Sprachprüfung nicht benennen könne, sei ums Vorlesen des ersten Buchabsatzes gebeten worden. Laut der Zeitung seien nur wenige Worte zu verstehen gewesen. „80 bis 90 Prozent waren falsch“, hieß es demnach von der Richterin.

Bereits beim Einbürgerungsgesuch vor dem Landkreis Oldenburg sei den Mitarbeitern aufgefallen, dass die Sprachkenntnisse der Irakerin nicht mit dem Ergebnis der vorgelegten Prüfungsunterlagen übereinstimmten. Laut dem gefälschten Ergebnis soll sie im mündlichen Teil die volle Punktzahl und 209 von 225 Punkten im schriftlichen Teil bekommen haben. Im Gerichtssaal musste allerdings ein Dolmetscher aushelfen. Zudem zeigte die schriftliche Prüfung eine andere Handschrift als der anschließend ausgefüllte Test. Auf mehrfache Nachfrage räumte die Angeklagte ein, dass sie Hilfe gehabt habe.

Recherche deckte hunderte Fälle von Einbürgerungsbetrug auf

Nach zahlreichen Fällen von Einbürgerungsbetrug hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Regeln verschärft (JF berichtete). Seit dem 1. November gilt die Sprachprüfung nicht mehr als bestanden, wenn ein Teil davon unzureichend bearbeitet wird. Dies sei notwendig, weil schriftliche Sprachkenntnisse eine „wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige und eigenverantwortliche Integration“ seien, teilte ein Sprecher des Ressorts der Bild mit.

Bereits im vergangenen Jahr hatte eine RTL-Recherche hunderte Fälle von Einbürgerungsbetrug aufgedeckt (JF berichtete). Demnach soll der Leiter einer einzigen süddeutschen Ausländerbehörde innerhalb einer Woche rund 340 manipulierte Sprach- und Integrationstestnachweise gefunden haben. Einzelne Polizeien sollen in mehr als 1.000 Fällen von Handel mit gefälschten Sprachzertifikaten ermitteln.

Seit der Einbürgerungsreform der SPD-geführten Ampel-Bundesregierung steigt die Zahl der Einbürgerungen kontinuierlich. Vergangenes Jahr hatten die Bundesbehörden 333.343 Ausländern den deutschen Pass vergeben (JF berichtete). Das ist die höchste Zahl seit Beginn der einheitlichen Statistik im Jahr 2000. (kuk)