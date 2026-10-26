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Parlamentarische Gesellschaft: Kerkeling wird Stargast, AfD-Politiker müssen draußen bleiben

Parlamentarische Gesellschaft: Kerkeling wird Stargast, AfD-Politiker müssen draußen bleiben

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Hape Kerkeling, Komiker und Schauspieler, hält die Festrede bei der Verleihung des Talisman-Preises in der Paulskirche. Mit der Verleihung des Talisman-Preises zeichnet die Deutschlandstiftung Integration Menschen aus, die sich durch ihr Engagement für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft verdient gemacht haben.
Hape Kerkeling, Komiker und Schauspieler, hält die Festrede bei der Verleihung des Talisman-Preises in der Paulskirche. Mit der Verleihung des Talisman-Preises zeichnet die Deutschlandstiftung Integration Menschen aus, die sich durch ihr Engagement für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft verdient gemacht haben.
Hape Kerkeling: AfD wird ausgegrenzt, Kerkeling hofiert. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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Kerkeling wird Stargast, AfD-Politiker müssen draußen bleiben

Eigentlich soll die „Parlamentarische Gesellschaft“ über dem täglichen Parteienstreit stehen und „Kollegialität fördern“. Doch AfD-Politiker werden nach JF-Recherchen systematisch schikaniert. Zum 75. Bestehen der massiv mit Steuergeld geförderten Vereinigung wird nun ein Anti-AfD-Einpeitscher Ehrengast.

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Hape Kerkeling: AfD wird ausgegrenzt, Kerkeling hofiert. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold
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