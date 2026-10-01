Kerkeling über Siegmunds AfD: „Auch Buchenwald möglich“

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ERFURT. Erstmals hat sich ein Ausschuss eines deutschen Landesparlaments öffentlich und ausführlich mit einem möglichen AfD-Verbotsverfahren beschäftigt. Der Ausschuss für Justiz, Migration und Verbraucherschutz des Thüringer Landtags hörte am Mittwoch über sieben Stunden Verfassungsrechtler, Anwälte, Sachverständige und einen Entertainer an.

Anlass war ein Antrag der Linksfraktion, die Landesregierung solle sich gegenüber Bundesregierung und Bundesrat für die Einleitung eines Verbotsverfahrens nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes einsetzen.

Geladen waren unter anderem die Rechtsanwälte Chan-jo Jun und Christian Conrad, Hendrik Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte, die Verfassungsrechtler Katrin Groh, Kyrill-Alexander Schwarz und Ulrich Vosgerau, die Gesellschaft für Freiheitsrechte sowie der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Für den öffentlichkeitswirksamsten Auftritt sorgte allerdings der einzige Nichtjurist unter den prominenten Gästen: Hape Kerkeling.

Kerkeling bringt Buchenwald ins Spiel

Dass er für die juristische Kernfrage der Anhörung nicht zuständig ist, stellte Kerkeling selbst gleich zu Beginn klar. „Ich spreche heute nicht als Experte für Verfassungsrecht“, sagte der Entertainer. Eingeladen war er als Nachfahre eines im Konzentrationslager Buchenwald inhaftierten Großvaters und als öffentliche Stimme in der Verbotsdebatte.

Kerkeling beließ es nicht bei historischen Betrachtungen. Besonders scharf griff er die AfD in Sachsen-Anhalt an. Deren Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte den zurückliegenden Landtagswahlkampf unter dem Slogan „Alles ist möglich“ geführt. Bei einem Autohersteller könne er einen solchen Spruch verstehen, sagte Kerkeling. Bei einer politischen Partei, „bei der alles möglich ist“, sei dagegen „unter Umständen auch Buchenwald möglich“.

Kerkeling erklärte außerdem: „Allein ihre beschönigende Haltung gegenüber der NS-Diktatur macht sie in meinen Augen verfassungswidrig.“ Wer die nationalsozialistische Vergangenheit verharmlose, verwirke „jede politische Daseinsberechtigung in unserer Demokratie“. Die Abgeordneten forderte er auf, über Thüringens Stimmen im Bundesrat ein Verbotsverfahren anzustoßen.

Wer wie die AfD in Sachsen-Anhalt mit dem Wahlslogan „Alles ist möglich“ wirbt, dem traut Hape Kerkeling auch die Errichtung von Konzentrationslagern zu. Alles ganz normal in der späten Bundesrepublik. pic.twitter.com/xTLAaQzX0D — Björn Harms (@Spreeathen1) September 30, 2026

Köln verändert die Ausgangslage

Der Linke-Antrag stammt bereits vom Mai 2025. Seine Begründung stützte sich damals ausdrücklich auch auf die kurz zuvor verkündete Einstufung der Bundes-AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Diese Ausgangslage hat sich inzwischen verändert. Das Verwaltungsgericht Köln untersagte dem Bundesamt im Februar 2026 vorläufig, die Gesamtpartei so einzustufen.

Auf Kritik der AfD reagierte Kerkeling scharf. Führende Parteipolitiker würden nicht mäßigend auf radikale Anhänger einwirken. „Warum tun sie es nicht? Weil sie im Kern verfassungswidrig sind und das beweist ihr Schweigen“, sagte er. Die AfD-Fraktion erklärte daraufhin, sich nicht an seiner Befragung zu beteiligen. Kerkeling habe selbst eingeräumt, kein Experte zu sein. Seine Einladung bestätige vielmehr den Verdacht der Fraktion, dass es sich um ein politisches Verfahren handle.

Thüringens Justizministerin Beate Meißner (CDU) verzichtete ausdrücklich darauf, Kerkeling juristische Fachfragen zu stellen. „Das können Sie gerne tun, das wird ergebnislos bleiben“, entgegnete dieser selbstironisch. Gefragt nach dem Risiko eines gescheiterten Verbotsverfahrens sagte Kerkeling, niemand wisse, wie Karlsruhe entscheiden werde. „Und das ist wunderbar so. So ist das in einer Demokratie. Nur in einer Diktatur weiß man, wie das ausgeht.“ Dass das Verfahren scheitern könnte, könne er sich allerdings „eigentlich kaum vorstellen“.

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Wenn schon das Verfahren wirken soll

Gerade über diese Unsicherheit hatten die Juristen zuvor stundenlang gestritten. Der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun plädierte für einen Antrag, obwohl dessen Ausgang offen sei. „Ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, das nicht mit einem Verbot endet, ist kein Fehlschlag“, sagte er. Während der möglicherweise zwei oder drei Jahre bis zu einer Entscheidung werde sich auch die AfD verändern.

Jun sieht darin einen möglichen Vorteil. Die Partei könne unter Druck geraten, sich entweder deutlicher von radikalen Kräften zu distanzieren oder den „Schulterschluss“ mit ihnen zu suchen. Damit würde das Verbotsverfahren schon lange vor einem Urteil politische Wirkung entfalten.

Der Kölner Rechtsanwalt Christian Conrad, der die AfD in Verfahren gegen den Verfassungsschutz vertritt, widersprach diesem Ansatz grundsätzlich. „Das ist kein Prüfverfahren, das ist ein Parteiverbotsverfahren.“ Bereits dessen Einleitung könne Wähler und Spender abschrecken. „Ich möchte nicht, dass Parteiverbotsverfahren geführt werden, wo man sagt: Der Weg ist das Ziel.“

Das schärfste Schwert des Rechtsstaates

Das Bundesverfassungsgericht bezeichnete das Parteiverbot 2017 als „schärfste und überdies zweischneidige Waffe“ des demokratischen Rechtsstaates. Eine verfassungsfeindliche Haltung allein genügt nicht. Erforderlich sind ein planvolles Handeln gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und konkrete Anhaltspunkte von Gewicht dafür, dass dieses Vorgehen zumindest erfolgreich sein könnte.

Conrad verwies auf den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln vom Februar. Im Verfahren über die Hochstufung der Bundes-AfD umfasste die elektronische Gerichtsakte mehr als 7.000 Seiten. Hinzu kamen 1,5 Terabyte Aktenmaterial des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das Gericht erkannte im Eilverfahren keine das Gesamtbild der Partei beherrschende verfassungsfeindliche Grundtendenz.

Hans-Georg Maaßen argumentierte später in eine ähnliche Richtung. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz verwies dabei auf seine eigene Erfahrung mit dem zweiten NPD-Verbotsverfahren. Während seiner Amtszeit sei das Bundesamt an der Materialsammlung für Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat beteiligt gewesen. Bei der NPD habe sich vor dem Bundesverfassungsgericht nachweisen lassen, dass die Partei wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus gewesen sei. Maaßen nannte unter anderem offenen Antisemitismus, die positive Haltung zum Führerprinzip und die Ablehnung der Demokratie. Bei der AfD liege die Sache aus seiner Sicht anders. Die Partei bekenne sich in ihrem Bundesprogramm und anderen offiziellen Dokumenten ausdrücklich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wer sie dennoch verbieten wolle, müsse deshalb nachweisen, dass diese Bekenntnisse nur Fassade seien und dahinter eine andere, verfassungsfeindliche „zweite Agenda“ stehe.

Einen solchen Beweis könne er in dem ihm bekannten Material bislang nicht erkennen. Das Sammeln und Interpretieren einzelner Aussagen von Funktionären unterschiedlicher Ebenen reiche dafür nicht aus. „Man braucht Fakten, keine Behauptungen, keine Emotionen und keine politischen Forderungen“, sagte er und warnte zudem davor, bei der AfD andere Maßstäbe anzulegen als bei anderen Parteien. Unter den gegenwärtigen Umständen seien die Voraussetzungen für ein Parteiverbotsverfahren seiner Ansicht nach nicht erfüllt.

„Pause für die Demokratie“

Andere Sachverständige kamen zum gegenteiligen Ergebnis. Hendrik Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte erklärte die Voraussetzungen eines Verbots für erfüllt. Ein erfolgreiches Verfahren könne eine „Pause für die Demokratie“ schaffen. Auf Nachfrage sagte er: „Der Staat würde die Hetze, die von der AfD ausgeht, nicht mehr finanzieren.“

Cremer verband den Antrag auch mit einer Wirkung auf die öffentliche Debatte. Er müsse gut kommuniziert werden. Dadurch könne sich der Diskurs verändern und die von ihm angenommene Gefahr durch die AfD stärker in den Mittelpunkt rücken.

Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Weißkopf verlangte dagegen konkrete juristische Belege. „Wir reden hier über eine juristische Frage“, mahnte er. „Bisher höre ich nur Ergebnisse, keine Subsumtion.“ Cremer verwies daraufhin unter anderem auf Björn Höckes Äußerung aus dem Jahr 2018 über ein „groß angelegtes Remigrationsprojekt im Interesse der autochthonen Bevölkerung“.

Groh will auch Geheimdienst-Erkenntnisse

Auch die Verfassungsrechtlerin Katrin Groh hielt die Kölner Entscheidung nicht für ausschlaggebend. Sie bezeichnete den Beschluss als eine Rechtsmeinung mit Lücken. Die „wahren Ziele“ einer verfassungswidrigen Partei würden häufig nicht offen ausgesprochen, sondern verschleiert. Zur Aufklärung könnten deshalb auch Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichen Mitteln herangezogen werden.

Groh ging noch einen Schritt weiter. Thüringen verfüge nach ihrer Darstellung im Bundesrat genau über jene vier Stimmen, die derzeit für eine Mehrheit zur Einsetzung einer offiziellen Kommission zur Prüfung eines AfD-Verbots fehlten. Sollte ein Verfahren gegen die Gesamtpartei zu lange dauern, brachte sie einen isolierten Verbotsantrag gegen den Thüringer Landesverband ins Gespräch.