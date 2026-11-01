Keine „Gewaltexzesse wie in Paris“: Dobrindt nach schweren Krawallen erleichtert

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BERLIN. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach den schweren Krawallen und Plünderungen in Frankfurt (JF berichtete) betont, dass das „Einsatzkonzept der Polizei mit massiver Präsenz und dezentraler Kräfteaufstellung“ sei „aufgegangen“. Dank der engagierten Polizeikräfte sei es gelungen, „Gewaltexzesse wie in Paris“ zu verhindern, sagte der CSU-Politiker der Bild-Zeitung.

„Gewaltbereite linke Gruppen und Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ hätten die vorherige friedliche „GenZ“-Demonstration gekapert. „Auf diesen Landfriedensbruch müssen harte Strafen folgen“, forderte der Innenminister. Auch sein hessischer Amtskollege Roman Poseck (CDU) versprach ein konsequentes Durchgreifen. „Die Gewalttäter waren überwiegend migrantisch geprägt. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen“, sagte der Politiker auf einer Pressekonferenz. Es dürfe „keine falschen Tabus geben“. Eine Sonderkommission soll nun die Ermittlungen übernehmen.

Wie sagte schon Peter Scholl-Latour: „Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta.“ #GenZregelt #Frankfurt

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1.500 gewaltbereite Demonstranten, nur 54 Festnahmen

Laut Poseck seien während der Krawalle 54 Personen festgenommen worden. Die meisten davon seien Männer zwischen 13 und 29 Jahren. Gegen diese müsse nun „mit der vollen Härte des Rechtsstaates“ vorgegangen werden. Er forderte zudem, weitere ähnliche Demonstrationen nicht mehr abzuhalten. „Es darf keine Demo am 20. November geben!“ Insgesamt geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich bis zu 1.500 gewaltbereite Personen unter die Demonstranten gemischt hätten. Mehr als 100 Polizisten seien bei den Ausschreitungen verletzt worden.

„Wir haben hier in Frankfurt Bilder gesehen, die wir nicht sehen wollen“, beklagte Poseck. Ein Polizist habe mehrere Zähne verloren, nachdem ein Demonstrant ihm einen Stein ins Gesicht geschleudert hatte. Poseck kündigte zudem an, künftig gewalttätige Migranten in Hessen stärker in den Blick zu nehmen. „Ich will sehr deutlich sagen: Damit schützen wir auch die vielen Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land, die sich an Recht und Gesetz halten.“

Bei den schweren Krawallen hatten Migranten und Linksextremisten in der Frankfurter Innenstadt nicht nur Polizisten angegriffen, sondern auch mehrere Geschäfte geplündert (eine Hintergrund-Recherche lesen Sie hier). Auch ein Waffenladen wurde überfallen und ausgeraubt. Zu Ausschreitungen war es auch in anderen Städten wie Köln, Hamburg und Berlin gekommen. (ho)