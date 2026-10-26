Kann Merz die Sachsen-Anhalt-CDU auf Kurs zwingen?

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MAGDEBURG. Die SPD hat den Druck auf die CDU und Kanzler Friedrich Merz erhöht, um die Wahl Ulrich Siegmunds zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt zu verhindern. Am 15. Dezember soll der Landtag über den AfD-Politiker abstimmen. Gegen den Beschluss der dortigen CDU-Fraktion, die ersten beiden Wahlgänge zu boykottieren, regt sich intern mächtiger Widerstand (JF berichtete).

Fraktionschef und Ministerpräsident Sven Schulze hatte, unterstützt von seinem Widersacher Sepp Müller, den Auszug aus dem Landtag beschließen lassen. Doch dem will zumindest Ex-Fraktionschef Guido Heuer nicht folgen. Aus der CDU-Fraktion heißt es gegenüber der JF, Heuer werde dort „nicht alleine sitzen“.

Nun sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr dem Spiegel: „Dass eine demokratische Fraktion darüber nachdenken muss, den Plenarsaal zu verlassen, weil sie sich nicht sicher sein kann, wie ihre eigenen Abgeordneten abstimmen, ist für mich ein politisches Armutszeugnis.“ Sie forderte ein Einschreiten aus Berlin: „Wenn Ansagen der Fraktionsführung nicht ausreichen, muss die Bundes-CDU handeln.“

Konkret sprach Nasr den Bundeskanzler an: „Ich erwarte, dass Friedrich Merz noch vor der Ministerpräsidentenwahl persönlich nach Sachsen-Anhalt fährt, das Gespräch mit der gesamten Landtagsfraktion sucht und unmissverständlich klarmacht, was hier auf dem Spiel steht.“

Sachsen-Anhalt beschädige Vertrauen zur Bundes-CDU

Die Sozialdemokratin mit syrischen Wurzeln drohte, sollten „CDU-Abgeordnete einem AfD-Ministerpräsidenten ins Amt verhelfen, wäre das eine politische Zäsur weit über Sachsen-Anhalt hinaus“, so Nasr. „Das würde selbstverständlich auch das Vertrauen in unseren Koalitionspartner im Bund massiv beschädigen.“

Allerdings hat die Autorität von Merz in der Magdeburger Fraktion kräftig gelitten, wie die JUNGE FREIHEIT erfuhr. Viele machen ihn nicht nur für die heftige Wahlniederlage mitverantwortlich. Sie nehmen ihm auch übel, dass er auf einer Pressekonferenz an der Seite Schulzes dessen Rivalen Sepp Müller die Schuld für das Debakel zuschob.

Der Erste Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, schloss sich den Warnungen in Richtung CDU an: „Es darf keine Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt und keinerlei Hilfestellung für sie geben.“

CDU-Abgeordnete lehnen Allparteien-Kandidat ab

Der Bundestagsabgeordnete zeigte sich immer noch empört über die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Parlamentspräsidenten in Sachsen-Anhalt. „Was bei der Wahl des Landtagspräsidenten geschehen ist, darf sich bei der Ministerpräsidentenwahl nicht wiederholen.“ Die CDU in Sachsen-Anhalt müsse „überzeugend eine klare Linie vertreten, jegliche Zweifel an ihrer Haltung ausräumen und sollte sich auch Gesprächen über einen Gegenkandidaten nicht verweigern.“

Doch nach JF-Informationen lehnen einige Sachsen-Anhalter CDU-Abgeordnete eine Allparteien-Koalition mit Linken, SPD, Grünen und BSW gegen die AfD vehement ab. Die Union war bei der Wahl am 6. September auf 17,2 Prozent abgestürzt und damit deutlich hinter der AfD (43,8 Prozent) auf Rang zwei gekommen. Die SPD hatte 9,3 Prozent der Stimmen geholt. (fh)