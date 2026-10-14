Kabinett beschließt Zuckersteuer – trotz Protest aus der Union

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BERLIN. Das Bundeskabinett hat den Weg für eine Zuckergetränkesteuer freigemacht. Der Gesetzesentwurf wurde am Mittwoch beschlossen, wie das Bundesfinanzministerium mitteilt. Damit setze die Bundesregierung das um, „was Verbände aus den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft, Kinder- und Verbraucherschutz seit langem fordern“, heißt es in der Pressemitteilung des von Lars Klingbeil (SPD) geführten Hauses. Die Regierungsfraktionen werden folglich den Entwurf in den Bundestag einbringen.

Demnach sollen gezuckerte Getränke mit mindestens fünf Gramm Zucker je 100 Milliliter ab dem 1. Juli 2027 besteuert werden. Trotz Rekordsteuereinnahmen sollen die Beiträge verwendet werden, um die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu stabilisieren. Die Regierung rechnet bereits im kommenden Jahr mit Mehreinnahmen von 690 Millionen Euro und 2028 mit 925 Millionen Euro.

Die Steuer erfasst zuckerhaltige Getränke wie Limonaden, Softgetränke, Fruchtnektare, Saftkonzentrate, Sirupe, Energydrinks und Konzentrate für die Gastronomie. Zwischen fünf und unter acht Gramm Zucker je 100 Milliliter fallen 26 Cent je Liter an, ab acht Gramm je 100 Milliliter sind es 32 Cent. Alkoholische Getränke bleiben außen vor, ebenso alkoholfreie Alternativen wie alkoholfreies Bier oder Wein, Milch, Hafer- und Reisdrinks, reine Frucht- und Gemüsesäfte sowie Getränke, die nur mit Süßungsmitteln gesüßt sind.

Zuckersteuer stieß in der Union auf Widerstand

Betroffen sind Hersteller und Großhandel, die erwartungsgemäß die Mehrkosten an den Verbraucher weitergeben dürften. Kleine Hersteller mit bis zu 70.000 Litern Jahresproduktion sind von der zusätzlichen Abgabe ausgenommen. Eine weitere Steuerbefreiung bis eine Million Liter steht unter dem Vorbehalt der EU-Kommission.

Noch vor wenigen Tagen hatten neun Unionsminister in einem Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegen die Steuer protestiert (JF berichtete). Unter ihnen die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) sowie CDU-Minister aus Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In ihrem Schreiben hieß es, eine Zuckersteuer setze „auf staatliche Lenkung und belastet den Kauf bestimmter Lebensmittel unnötigerweise zusätzlich“. Das passe „nicht zur in der Koalition vereinbarten Linie“, die auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung setze. Kaniber hatte zuvor gefordert, die Initiative ganz zu stoppen: „Wir können nicht ständig über Entlastung reden und gleichzeitig die nächste Steuer erfinden.“

Regierung meint, Kosten langfristig senken zu können

Auch aus der Opposition hagelt es Kritik. AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel kommentierte das Vorhaben auf X als „nächste Milliarden-Abzocke“. Die Unionsparteien „CDU/CSU fallen wieder um“, monierte sie. „Schwarz-Rot kann mit dem Geld der Bürger nicht umgehen.“

Die Regierung begründet den Schritt wiederum auch mit den Kosten eines vorgeblich übermäßigen Zuckerkonsums. Adipositas, Diabetes und Karies belasteten das System jährlich mit rund 2,1 Milliarden Euro allein durch gezuckerte Getränke. Die Steuer solle längerfristig diese Kosten senken und diejenigen stärker heranziehen, die das System stärker belasten. Der Bundestag hatte die Einführung bereits im Juli im GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz angelegt. (rsz)