Juso-Chef meint, die CDU schütze die Demokratie nicht mehr

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MAGDEBURG/BERLIN. Wegen ihrer Uneinigkeit über die Teilnahme an der Ministerpräsidentenwahl hat der Vorsitzende der Jugendorganisation der SPD, Juso-Chef Philipp Türmer, die CDU in Sachsen-Anhalt scharf kritisiert. „Gerade ist dort aber vor allem die CDU so zerstritten, dass sie kein zuverlässiger Partner zum Schutz der Demokratie vor der AfD ist“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Türmer, der ein glühender Befürworter der rot-grün-roten Koalition in Berlin ist, attackierte die Ankündigung des ehemaligen CDU-Fraktionschefs Guido Heuer, entgegen dem Fraktionsbeschluss doch an der Ministerpräsidentenwahl teilzunehmen. An jenem 15. Dezember wird Ulrich Siegmund kandidieren, um erster Regierungschef der AfD in einem Bundesland zu werden.

Nach Recherchen der JUNGEN FREIHEIT wird Heuer nicht der einzige CDU-Politiker sein, der an der wichtigsten Abstimmung der Legislaturperiode teilnimmt. Dies ärgert den Chef der Jungsozialisten: „Eben wollte die Fraktion bei der Wahl noch geschlossen den Saal verlassen, jetzt rudert der erste CDU-Abgeordnete schon zurück. Die müssen sich da mal fangen.“

Juso-Chef will Gegenkandidaten zu Siegmund

Türmer forderte zudem einen Gegenkandidaten zu Siegmund. „Dazu sollten die anderen Parteien unbedingt einen neuen Anlauf nehmen“, forderte Türmer. Das Vorhaben scheitere derzeit jedoch an der dortigen CDU, so der Juso-Chef. Die SPD dagegen sei offen für einen überparteilichen Kandidaten.

Tatsächlich sagten CDU-Abgeordnete der JF, dass sie eine Allparteienkoalition gegen die AfD partout nicht wollten. Die Union müsste dann mit Linken, SPD, Grünen und BSW zusammenarbeiten, um eine Mehrheit zu bekommen. Und das lehnen einige Parlamentarier vehement ab. (fh)