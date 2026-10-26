Junge Union fordert Bundeswehreinsatz bei Halloween-Protesten

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BERLIN. Die Junge Union hat mit Blick auf die geplanten linken Proteste am Wochenende den Einsatz der Bundeswehr gefordert. Der Kreisverband Berlin-Mitte rief am Sonntag in einem Instagram-Beitrag dazu auf, die deutschlandweit angekündigten Proteste mithilfe der Streitkräfte zu „unterbinden“.

Paris habe gezeigt, „was Hasser der freiheitlichen, demokratischen Welt anrichten“. In Erwartung der Proteste fordern sie nun, „vorsorglich die Bundeswehr zur Verteidigung unserer freiheitlichen Ordnung hinzuzuziehen. Um Terror wie in Paris zu verhindern“.

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Hintergrund der Forderungen sind die für Sonnabend angekündigten Proteste nach französischem Vorbild, zu denen verschiedene linke und linksradikale Gruppierungen aufgerufen haben. Befürchtet wird, dass die Gewalt der Demonstranten ähnliche Ausmaße wie in Frankreich (JF berichtete) oder Italien (JF berichtete) annehmen könnte.

Wann kann die Bundeswehr eingreifen?

Die Unterstützung der Polizei durch die deutschen Streitkräfte ist zwar grundsätzlich möglich, doch beschränkt Artikel 35 des Grundgesetzes die von der Jungen Union geforderte „Amtshilfe“ auf Naturkatastrophen und besonders schwere Unglücksfälle, zu denen allerdings auch eine „umfassende terroristische Bedrohungslage“ zählen kann.

Wie die Bundeswehr schreibt, stellt der „Innere Notstand“ nach Artikel 87a Absatz 4 des Grundgesetzes jedoch einen Sonderfall dar. Hierbei kann sie durch die Bundesregierung zur Unterstützung der Polizei eingesetzt werden, „um eine drohende Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes abzuwehren“.

Polizei sieht sich auch ohne Bundeswehr gut vorbereitet

Der Chef der Polizeigewerkschaft, Jochen Kopelke, hatte im Zusammenhang mit den angekündigten Schülerprotesten vor „jungen Krawallmigranten“ gewarnt. Er sieht jedoch die deutsche Polizei besser auf eventuelle Ausschreitungen vorbereitet als ihre französischen Kollegen (JF berichtete).

Gegenüber dem ZDF kündigte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) an, sich auch auf die Einreise „ausländischer Mitglieder von extremistischen Szenen nach Deutschland“ vorzubereiten. (ng)