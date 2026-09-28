Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Migrationspolitik: JU-Chef Winkel drängt auf weniger Sozialleistungen für Migranten

Migrationspolitik: JU-Chef Winkel drängt auf weniger Sozialleistungen für Migranten

Migrationspolitik: JU-Chef Winkel drängt auf weniger Sozialleistungen für Migranten

Will Migranten an die Sozialleistungen: JU-Chef Johannes Winkel. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Will Migranten an die Sozialleistungen: JU-Chef Johannes Winkel. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Will Migranten an die Sozialleistungen: JU-Chef Johannes Winkel. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Migrationspolitik
 

JU-Chef Winkel drängt auf weniger Sozialleistungen für Migranten

Johannes Winkel will bei Sozialleistungen stärker zwischen bisherigen Einzahlern und anderen Empfängern unterscheiden. Dass das besonders Migranten treffen würde, will der JU-Chef mit der Regierungsspitze besprechen.
Anzeige

BERLIN. Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, fordert niedrigere Sozialleistungen für Menschen, die zuvor nicht in das System eingezahlt haben. Der CDU-Politiker und neue stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion sieht in der bisherigen Behandlung von Einzahlern und Nicht-Einzahlern ein Gerechtigkeitsproblem.

„Ist es eigentlich okay, dass zwei Leute gleich viel Sozialleistungen bekommen und der eine hat vorher noch nie was eingezahlt?“, fragte Winkel in einem Podcast. Seine Forderung lautet: „Es sollten diejenigen weniger bekommen, die vorher nicht eingezahlt haben.“

Winkel betonte, die Staatsangehörigkeit solle dafür nicht ausschlaggebend sein. Er räumte aber zugleich ein, dass sein Vorschlag Migranten überproportional betreffen würde. Durch die zugelassene Massenmigration nach Deutschland seien sehr viele Menschen im deutschen Sozialsystem gelandet. Deshalb mache die Unterscheidung inzwischen auch zahlenmäßig einen erheblichen Unterschied.

Jetzt die JF testen

Winkel will mit Merz und Bas sprechen

Der JU-Vorsitzende kündigte an, seinen Vorstoß mit maßgeblichen Vertretern der Bundesregierung zu besprechen. Dazu zählte er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas.

Im selben Interview warnte Winkel seine Partei vor den Folgen ausbleibender Veränderungen. „Parteien, die sich nicht verändern, sterben“, sagte er. Die CDU könne sich nicht mehr darauf verlassen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sie aus Tradition wählten. Sie müsse die Bürger bei jeder Wahl erneut überzeugen.

Winkel verlangte deshalb grundlegende Reformen und eine Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben. Werde die CDU nicht wesentlich besser, bekomme sie ein existenzielles Problem. Die jüngsten Wahlniederlagen müssten die Partei dazu bringen, Entscheidungen zu treffen und die Strukturen des Landes zu verändern. (rr)

Will Migranten an die Sozialleistungen: JU-Chef Johannes Winkel. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles