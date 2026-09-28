JU-Chef Winkel drängt auf weniger Sozialleistungen für Migranten

Anzeige

BERLIN. Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, fordert niedrigere Sozialleistungen für Menschen, die zuvor nicht in das System eingezahlt haben. Der CDU-Politiker und neue stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion sieht in der bisherigen Behandlung von Einzahlern und Nicht-Einzahlern ein Gerechtigkeitsproblem.

„Ist es eigentlich okay, dass zwei Leute gleich viel Sozialleistungen bekommen und der eine hat vorher noch nie was eingezahlt?“, fragte Winkel in einem Podcast. Seine Forderung lautet: „Es sollten diejenigen weniger bekommen, die vorher nicht eingezahlt haben.“

Winkel betonte, die Staatsangehörigkeit solle dafür nicht ausschlaggebend sein. Er räumte aber zugleich ein, dass sein Vorschlag Migranten überproportional betreffen würde. Durch die zugelassene Massenmigration nach Deutschland seien sehr viele Menschen im deutschen Sozialsystem gelandet. Deshalb mache die Unterscheidung inzwischen auch zahlenmäßig einen erheblichen Unterschied.

Winkel will mit Merz und Bas sprechen

Der JU-Vorsitzende kündigte an, seinen Vorstoß mit maßgeblichen Vertretern der Bundesregierung zu besprechen. Dazu zählte er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas.

Im selben Interview warnte Winkel seine Partei vor den Folgen ausbleibender Veränderungen. „Parteien, die sich nicht verändern, sterben“, sagte er. Die CDU könne sich nicht mehr darauf verlassen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sie aus Tradition wählten. Sie müsse die Bürger bei jeder Wahl erneut überzeugen.

Winkel verlangte deshalb grundlegende Reformen und eine Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben. Werde die CDU nicht wesentlich besser, bekomme sie ein existenzielles Problem. Die jüngsten Wahlniederlagen müssten die Partei dazu bringen, Entscheidungen zu treffen und die Strukturen des Landes zu verändern. (rr)