Jetzt wird die Kritik am Ausländerwahlrecht in Berlin lauter

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BERLIN. Das Wahlrecht für alle mindestens seit fünf Jahren in Deutschland lebenden Ausländer zum Berliner Abgeordnetenhaus ist nun auch beim früheren Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio auf Kritik gestoßen. Er hält die in den Sondierungen von Linken, Grünen und SPD festgelegte Änderung für verfassungswidrig.

Der 72-Jährige, der auch als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten gilt, sagte bei Welt-TV: „Auf kommunaler Ebene kann man ein Ausländerwahlrecht einführen. Auf Landesebene, also im Staatsbereich Bund und Länder, geht das nicht.“ Di Fabio ergänzte: „Hier wählt das deutsche Volk, beziehungsweise die Teilvölker in den Ländern. Und dazu muss man Deutscher sein, also einen deutschen Pass haben.“

In dem rot-grünen Sondierungsergebnis heißt es: „Wir setzen uns nachdrücklich für die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommunaler und Landesebene im Rahmen unserer Kompetenzen für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland ein.“ Um das durchzusetzen wären sowohl eine Änderung der Berliner Landesverfassung als auch des Grundgesetzes nötig, meint Di Fabio.

Verfassungsänderung für Ausländerwahlrecht nötig

Dafür müsste sich jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordneten entscheiden. Doch die CDU/CSU lehnt eine solche Änderung bisher noch ab. Auch die AfD hat sich strikt dagegen ausgesprochen und die Pläne bereits zuvor als verfassungswidrig bezeichnet.

Der noch amtierende Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), schrieb zuletzt auf Facebook: „Das Wahlrecht ist zum Glück nichts, was man nach Gutdünken ändern kann. Es ist ein grundlegendes demokratisches Recht, das an die deutsche Staatsangehörigkeit gebunden ist.“ Bereits 1990 habe das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass die Länder kein allgemeines Ausländerwahlrecht einführen dürften.

Wegner bürgerte 40.000 Ausländer ein

Wegner hatte seine Beamten angewiesen, jedes Jahr 40.000 Ausländer einzubürgern. Auf persönliche Gespräche mit den Migranten musste aus Zeitgründen verzichtet werden. Auch seine Stellvertreterin, die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), sprach sich gegen die Pläne aus, was ihr parteiintern heftige Kritik einbrachte.

Giffey, die den Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus verpasste, sagte der Süddeutschen Zeitung: „Das Wahlrecht auf Landesebene ist bisher zu Recht Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit vorbehalten, denn es ist ein hohes Gut unserer Demokratie. Die bedingungslose Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommunaler und Landesebene für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland widerspreche „den konstitutiven Grundsätzen unseres Landes“. (fh)