Jetzt will auch Herbert Reul über das Stadtbild reden

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DÜSSELDORF. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat eine offene Diskussion über die Folgen der Migration für das Stadtbild angemahnt. Er unterstützt damit Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU), der nach den AfD-Wahlerfolgen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern eine Fortsetzung der Debatte verlangt.

„Natürlich hat sich unser Stadtbild verändert. Das ist doch vollkommen klar“, sagte Reul der Bild. Häufiger seien Gruppen junger Männer zu sehen, die auf der Straße unterwegs seien und keine erkennbare Aufgabe hätten.

„Und wir wissen: Wer keinen Job, keine Perspektive und keinen festen Platz im Leben hat, kommt eher auf dumme Ideen“, so Reul. Solche Beobachtungen müssten ausgesprochen werden können, ohne Menschen pauschal abzustempeln, betonte Reul. „Die Menschen lassen sich nicht für dumm verkaufen.“ Wenn die Parteien der Mitte das Thema nicht aufgriffen, täten es andere. Deren Lösungsvorschläge seien „weder differenziert noch demokratisch“.

Rhein warnt vor Verstecken hinter der Brandmauer

Rhein hatte der Bild am Sonntag gesagt, die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoßene Diskussion sei richtig gewesen. Sie sei jedoch vorschnell mit dem Einwand abgebrochen worden, so dürfe man nicht diskutieren. „Doch, wir müssen es diskutieren und wir müssen dann am Ende auch Lehren daraus ziehen.“

Als ungelöste Probleme nannte der hessische Regierungschef die „Einwanderung in die Sozialsysteme“ und die „Kriminalität von zugewanderten Menschen“. Es sei sinnlos, „diese Themen hinter einer Brandmauer zu verstecken“. Sie verschwänden dadurch nicht. Unterstützung erhält Rhein auch von CSU-Generalsekretär Martin Huber und dem Vorsitzenden des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke.

Ausgelöst hatte die ursprüngliche Debatte eine Äußerung von Merz im Oktober 2025. Der Kanzler sprach damals im Zusammenhang mit Migration von einem „Problem im Stadtbild“ und verwies auf Rückführungen „im großen Umfang“. Kritiker aus Politik und Wirtschaft werteten die Aussage als diskriminierend.

Prien setzt anderen Schwerpunkt

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hält der erneuten Debatte entgegen, Deutschland arbeite zu wenig an der Integration bereits eingewanderter oder geflüchteter Menschen. Auf X schrieb sie: „Weniger Stadtbild, mehr selbstbewusstes Gesellschaftsbild.“

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz warf Teilen der Union vor, die AfD in „Unterkomplexität und unsachlicher Zuspitzung“ zu imitieren. Kriminalität müsse bekämpft werden, allerdings auf wissenschaftlicher und sachlicher Grundlage.

SPD-Fraktionsvize Sonja Eichwede verlangte, sämtliche Tätergruppen in den Blick zu nehmen. Sie verwies darauf, dass sowohl die Gesamtzahl der erfassten Delikte als auch die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger zurückgehe. (rr)