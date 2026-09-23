Jetzt stürzt auch Hendrik Wüsts NRW-CDU ab

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DÜSSELDORF. Nun wird auch die nordrhein-westfälische CDU vom Umfragetief erfasst. Erstmals in dieser Legislaturperiode fällt sie in einer Umfrage unter die 30-Prozent-Marke. Forsa misst nur noch 29 Prozent. Im Dezember 2024 stand sie beim selben Umfrageinstitut noch bei 41 Prozent.

Das ist deswegen brisant, weil der NRW-Landeschef und Ministerpräsident Hendrik Wüst als Nachfolger von Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) gehandelt wird.

NRW-CDU könnte mit Grünen weiterregieren

Am 25. April wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner Grüne könnte die CDU allerdings knapp weiterregieren. Die Partei erreicht 18 Prozent und damit den besten Wert in einer Umfrage seit knapp drei Jahren.

Auf Platz zwei liegt die AfD, die mit 22 Prozent ein absolutes Allzeithoch erreicht. Die Querelen rund um den NRW-Parteitag und die Listenaufstellung im Juli (JF berichtete) scheinen der Oppositionspartei offenbar nichts anhaben zu können.

Nordrhein-Westfalen war jahrzehntelang Stammland der Sozialdemokraten. Doch die SPD verharrt auf ihrem Allzeittief von 14 Prozent und bleibt abgeschlagen auf Platz vier.

FDP-Krise geht weiter

Die Linke legt auf acht Prozent zu und würde erstmals seit 2010 wieder ins Parlament kommen.

Und die FDP fliegt laut dieser Umfrage auch aus dem Düsseldorfer Landtag, dem sie seit 21 Jahren ununterbrochen angehört. Zuletzt hatte sie bereits ihre parlamentarische Präsenz in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern verloren.

Das BSW spielt in NRW keine Rolle und wird den sonstigen Parteien zugerechnet, die insgesamt auf sechs Prozent kommen. (fh)