Jetzt sollte auch noch die Zehn-Jahres-Frist für steuerfreie Immobilienverkäufe fallen

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BERLIN. Der Finanzausschuss des Bundesrates hat vorgeschlagen, Gewinne aus privaten Immobilienverkäufen künftig unabhängig von der Besitzdauer zu besteuern. Damit wäre die bisherige Zehn-Jahres-Frist entfallen, nach deren Ablauf Eigentümer ihre Häuser, Wohnungen oder Grundstücke grundsätzlich steuerfrei verkaufen dürfen. Ausgenommen bleiben sollten lediglich Immobilien, die vom Eigentümer selbst bewohnt werden.

Der Vorstoß sollte im Rahmen des Einkommensteuerreformgesetzes 2027 umgesetzt werden. Nach den Vorstellungen der Länderfinanzexperten wären Gewinne aus dem Verkauf vermieteter Immobilien künftig mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu versteuern gewesen.

Als Begründung nannten sie die Gleichbehandlung unterschiedlicher Anlageformen. Anders als Immobiliengewinne seien Erträge aus Aktien, Fonds und Anleihen unabhängig von der Haltedauer steuerpflichtig. Die derzeitige Regelung führe zu einer „sachlich nicht gerechtfertigten Privilegierung von Grundvermögen“, heißt es in der Ausschussempfehlung. Besonders weitreichend war die geplante Übergangsregelung. Auch bereits gekaufte Immobilien sollten von der neuen Steuer erfasst werden, sofern ihre Zehn-Jahres-Frist bei Verkündung des Gesetzes noch nicht abgelaufen wäre. Versteuert werden sollte dann der gesamte Verkaufsgewinn einschließlich der Wertsteigerungen aus den Jahren vor der Gesetzesänderung. Eigentümer, deren Zehn-Jahres-Frist bereits abgelaufen war, sollten dagegen Bestandsschutz genießen.

Bundesrat lehnt Abschaffung der Frist ab

Daraus wird vorerst nichts. Bei seiner Sitzung am Freitag hat der Bundesrat die Empfehlung seines Finanzausschusses nicht übernommen. Der Vorschlag zur Abschaffung der Zehn-Jahres-Frist fand in der Länderkammer keine Mehrheit. Damit bleibt die bisherige Steuerfreiheit für langfristige private Immobilienverkäufe zunächst erhalten.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte sich bereits vor der Abstimmung gegen die Pläne ausgesprochen. Eine zusätzliche Besteuerung langfristiger Immobiliengewinne wäre ein falsches Signal für den privaten Vermögensaufbau und insbesondere für die Altersvorsorge, erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

„Wer privat vorsorgt, muss staatlich unterstützt werden und nicht bestraft“, betonte Rhein. Er sprach von einer möglichen „Strafsteuer für eine nachhaltige Altersvorsorge mit Immobilien“ und verwies auf die Bemühungen der Bundesregierung, die private Altersvorsorge zu stärken.

Grüne waren mit ähnlichem Vorstoß bereits gescheitert

Bereits am 8. Oktober hatte der Bundestag einen Gesetzentwurf der Grünen abgelehnt, der ebenfalls die Steuerfreiheit langfristiger Immobilienverkäufe beseitigen sollte. Die Grünen rechneten dadurch mit jährlichen Steuermehreinnahmen von rund sechs Milliarden Euro. Der Entwurf scheiterte mit 131 Ja- gegen 446 Nein-Stimmen.

Auch bei Kryptowährungen gibt es Bestrebungen, Gewinne unabhängig von der Haltedauer zu besteuern. Bislang können Anleger Bitcoin und andere privat gehaltene Kryptowährungen nach mehr als einem Jahr grundsätzlich steuerfrei verkaufen. Eine entsprechende Änderung wurde bereits diskutiert, ist aber noch nicht beschlossen. Ebenfalls im Gespräch ist eine stärkere Besteuerung von Goldgewinnen. Ausgerechnet am Freitag, an dem der Bundesrat über die Immobilienbesteuerung beriet, beschloss der Bundestag die sogenannte Frühstartrente. Damit will die Bundesregierung Kinder frühzeitig an die private Altersvorsorge heranführen. Vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr sollen sie monatlich zehn Euro erhalten, die am Kapitalmarkt angelegt werden.

Mit der Ablehnung der Ausschussempfehlung ist die Besteuerung langfristiger Immobiliengewinne vorerst vom Tisch. Das Einkommensteuerreformgesetz 2027 wird nun im Bundestag weiterberaten. Die Zehn-Jahres-Frist bleibt bestehen, solange der Gesetzgeber keine andere Regelung beschließt. (rr)