Jetzt offiziell: CDU beschließt Siegmund-Wahlboykott

Anzeige

MAGDEBURG. Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat nahezu einstimmig beschlossen, bei der geplanten Ministerpräsidentenwahl im Dezember den Saal zu verlassen. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will dabei antreten. Für den Boykott der ersten beiden Wahlgänge stimmten 14 von 15 Unionsabgeordneten. „Die Fraktion hat sich darauf verständigt, das machen zu wollen“, sagte Ministerpräsident und CDU-Fraktionschef Sven Schulze am Dienstag. Ob sich die Fraktion am dritten Wahlgang beteiligen will, ließ er offen.

Eine Enthaltung kam vom ehemaligen Fraktionschef Guido Heuer. Dieser wolle sich nach Schulzes Angaben mit Blick auf weitere Wahlgänge „juristisch noch einmal beraten lassen“. AfD-Bundeschefin Alice Weidel bezeichnete das Vorgehen als „Kindergarten allererster Sahne“. Siegmund werde nach ihrer Einschätzung Ministerpräsident. „Ob im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang, das ist uns völlig egal.“

CDU-Fraktionschef Schulze mahnte Enthaltung an

Bereits am Montag hatte der finanzpolitische Fraktionssprecher der CDU-Fraktion, Stefan Ruland, den Boykottplan vorgeschlagen (JF berichtete). „Eine Unterstützung eines AfD-Kandidaten schließen wir weiterhin aus“, schrieb er auf X. „Die Vorwürfe gegen Fraktionsmitglieder haben Grenzen überschritten.“ Siegmund nannte dies gegenüber der JUNGEN FREIHEIT eine „hilflose Respektlosigkeit gegenüber dem Wähler“. Sachsen-Anhalt brauche Stabilität statt „verzweifelter CDU-Spielchen“. Bereits Ende September hatte Siegmund angekündigt, sich nur im ersten Wahlgang zur Wahl zu stellen (JF berichtete).

Wahlverlierer Sven Schulze will bei der Ministerpräsidentenwahl offenbar dort weitermachen, wo er am Wahlabend aufgehört hat: weglaufen und verstecken.

Uns hingegen geht es um Sachsen-Anhalt. Um die Probleme im Land. Darum, endlich Lösungen zu bieten. Deshalb werden wir regieren! — Ulrich Siegmund (@UlrichSiegmund) October 13, 2026

Hintergrund ist die Wahl des AfD-Abgeordneten Tobias Rausch zum ersten Landtagspräsidenten in der Geschichte der Partei am vergangenen Dienstag. Er hatte in einer geheimen Wahl 48 Stimmen erhalten, vier mehr als die angekündigte Mehrheit aus AfD und BSW. Demnach hätte es Stimmen aus der Union gegeben. Schulze hatte zuvor seine Abgeordneten angewiesen, sich bei der Abstimmung zu enthalten.

Der Vorsitzende der der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Dennis Radtke (CDU), forderte daraufhin ein Parteiausschlussverfahren gegen Rauschs Unterstützer. „Unsere Grundsätze dürfen keine unverbindlichen Empfehlungen sein, und es darf auch keine regionalen Rabatte geben“, betonte der EU-Abgeordnete. Auch der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), bezeichnete eine mögliche Zustimmung seiner Parteikollegen für Rausch als „in höchstem Maße bedenklich und besorgniserregend“. (kuk)