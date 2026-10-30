Jetzt bekommt Elif Eralp Polizeischutz für den Linken-Parteitag

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BERLIN. Die Linkspartei-Kandidatin zur Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Elif Eralp, soll für den kommenden Sonderparteitag Personenschutz erhalten. Nachdem sie um eine neue Gefährdungsbewertung gebeten hatte, entschied die Polizei, ihr Personenschützer zur Seite zu stellen, berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf Sicherheitskreise. Demnach sehe die Polizei ein mögliches Sicherheitsrisiko durch Eralps Parteikollegen sowie Personen aus dem Umfeld der Partei.

Hintergrund ist eine Gegendemonstration unter dem Motto „Gewählt für Palästina. Verraten für den Senat“, die vor dem Ort des Parteitages stattfindet. Die Veranstalter werfen der Linken-Spitze vor, Wählerverrat statt konsequenten Einsatzes für „Palästinasolidarität und Vergesellschaftung“ zu betreiben. Auch Mitglieder der Linkspartei beteiligen sich an der Demonstration.

Eralp fürchtet Gefahr durch Terrorunterstützer

Am Samstag entscheidet die Berliner Linke im Lichtenberger Dong-Xuan-Center, ob sie das Sondierungsergebnis annimmt und in Koalitionsgespräche mit den Sozialdemokraten und Grünen eintritt. Der Sonderparteitag wurde jedoch von den Enthüllungen des Spiegels zu Eralp überschattet (JF berichtete). Das Magazin zitiert aus internen Anmerkungen zu einem Interview mit ihr, wonach sie Angst vor propalästinensischen Extremisten habe. „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen“, schrieb Eralp demnach.

Auslöser war eine Frage nach Ibrahim Ibrahim, der als führender Unterstützer der Terrororganisation „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ in Deutschland gilt. Nach dem Wahlsieg der Linkspartei am 20. September hatte er die Feier des Kreisverbandes Neukölln besucht und eine Dankesbotschaft an die Partei übersandt. „Ich bin stolz darauf, dass wir bereits im vergangenen Jahr eine klare Entscheidung getroffen haben, Die Linke zu unterstützen“, hieß es wörtlich darin. Eralp kündigte an, rechtlich gegen die Enthüllung des Spiegels vorzugehen.

Linksjugend fordert Gang in die Opposition

Unterdessen fordert die Linksjugend Solid, den rot-grün-roten Sondierungsvertrag bei dem kommenden Sonderparteitag abzulehnen. Die bisherigen Ergebnisse erfüllten demnach „nicht annähernd den Anspruch sozialistischer Politik“, heißt es im Antrag des Jugendverbandes. Mit der SPD und den Grünen sei „kein grundlegender Politikwechsel für die arbeitende Bevölkerung“ möglich.

Der beste Linksjugend Antrag, den ihr je sehen werdet. #Berlin https://t.co/xL1g8rn4F1 — Henrik Hamann (@henhman) October 30, 2026

Gleichwohl plädiert die Linksjugend dafür, eine Minderheitsregierung mit den beiden Parteien zu dulden. Damit könne man einen CDU-Bürgermeister verhindern sowie SPD und Grüne auffordern, ihre Bereitschaft für linke Maßnahmen unter Beweis zu stellen. „Die Beteiligung an einer Regierung hat uns bisher nie gestärkt, sondern nur geschwächt“, betonte der Jugendverband in seinem Antrag.

Auch Ferat Koçak wird in Schutz genommen

Zudem distanzierte sich die Linken-Jugendorganisation von der Verabredung zum Umgang mit „vermeintlichem“ Antisemitismus. „Wir wehren uns gegen die mediale und politische Kampagne, die die Ängste von Jüd*innen (sic!) instrumentalisiert, um palästinasolidarische Positionen zu diffamieren und unsere Partei und Abgeordnete gefügig zu machen“, heißt es weiter im Antrag. „Unsere Partei hat kein Antisemitismus-Problem.“

Am kommenden Wochenende findet zudem der Bundeskongress der Linksjugend statt (JF berichtete). Hierfür reichte die Berliner Linksjugend einen Antrag mit dem Titel „Gegen die Hetze der bürgerlichen Medien und Parteien!“ ein. Darin bezeichnet sie die Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak, Verbindungen zur organisierten Kriminalität zu pflegen, als „diffamierend“ und „rassistisch motiviert“. Die Partei beuge sich dabei dieser „Hetze“ und gehe gegen linke Teile der Basis vor. (kuk)