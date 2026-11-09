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Bundesparteitag: Jetzt beginnt die Abschiedstournee des FDP-Orchesters

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Dirigent ohne Publikum: FDP-Chef Wolfgang Kubicki sorgt sich um die Zukunft seiner Partei.
Dirigent ohne Publikum: FDP-Chef Wolfgang Kubicki sorgt sich um die Zukunft seiner Partei.
Dirigent ohne Publikum: FDP-Chef Wolfgang Kubicki sorgt sich um die Zukunft seiner Partei. Fotos: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak & dpa | Britta Pedersen | bearbeitet mit KI
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Jetzt beginnt die Abschiedstournee des FDP-Orchesters

49 Jahre lang bestimmte die FDP die Musik in der Bundesregierung. Doch jetzt kommen kaum noch Zuschauer zu den Konzerten des liberalen Orchesters. Und Dirigent Kubicki bläst das Halali. Eine Analyse.

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Dirigent ohne Publikum: FDP-Chef Wolfgang Kubicki sorgt sich um die Zukunft seiner Partei. Fotos: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak & dpa | Britta Pedersen | bearbeitet mit KI
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