Jetzt auch noch die PKK: Eralp im Visier des Verfassungsschutzes

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BERLIN. Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Berliner Linken, die mit Hilfe von Grünen und SPD Regierende Bürgermeisterin werden soll, ist ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Der Präsident des Inlandsgeheimdienstes, Sinan Selen, sagte bei einer Anhörung im Bundestag, „bestimmte lokale Kennverhältnisse“ müsse man sich „sehr genau anschauen“. Ob er damit die Beziehungen der Berliner Linkspartei zu Extremisten und terroristischen Gruppen meinte, blieb unklar.

Wie Bild berichtet, hat sich Elif Eralp erst im August mit einer Delegation kurdischer Organisationen getroffen. Darunter waren Mitglieder des NAV Berlin, den die Sicherheitsbehörden als Tarnorganisation der seit 1993 in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK einstufen. Auch das Zeigen von Symbolen der Terrortruppe ist in Deutschland strafbar.

Koçak will PKK-Verbot aufheben

Laut Verfassungsschutz ist die PKK „weiterhin die mitgliederstärkste und schlagkräftigste Organisation im auslandsbezogenen Extremismus/Terrorismus in Deutschland“.



Der Berliner Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak hatte sich zuletzt gegen das PKK-Verbot in Deutschland ausgesprochen. Koçak hat auch Kontakte zum Remmo-Clan, der unter anderem für die schweren Einbrüche ins Berliner Bode-Museum und das Dresdner Grüne Gewölbe verantwortlich ist.

Von Clan-Boss Issa Remmo und dessen Sohn hatte er sich zuletzt ein Handy abgeholt, um es an eine Antifa-Gruppe zu übergeben, der die Polizei die Mobiltelefone abgenommen hatte (JF berichtete). Issa Remmo erschien auch auf der Wahlparty der Berliner Linken. Dort zeigte sich auch der Terror-Unterstützer Ibrahim Ibrahim.

Eralp, die „Rote Hilfe“ und die RAF

Eralp gerät nicht nur wegen ihrer nun enthüllten Nähe zur PKK in den Fokus. Sie war auch jahrzehntelang Mitglied in der „Roten Hilfe“, die der Verfassungsschutz als größte linksextremistische Organisation einstuft. Der Verein hatte zuletzt auch Spenden für RAF-Terroristin Daniela Klette gesammelt.

Eralp kündigte im Wahlkampf an, den Berliner Verfassungsschutz abzuschaffen, sollte sie Regierende Bürgermeisterin werden. (fh)