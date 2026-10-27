Israels Botschafter warnt vor Linkspartei-Regierung in Berlin

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BERLIN. Der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor, hat vor einer Regierung der Linkspartei in Berlin gewarnt. „Was in Berlin passiert, muss jeden beunruhigen, dem das Fortbestehen jüdischen Lebens in dieser Stadt am Herzen liegt“, sagte Prosor der Katholischen Nachrichtenagentur. Juden hätten „Angst, mit Davidstern und Kippa in die U-Bahn zu gehen“. Jüdische Studenten „fürchten sich auf dem Uni-Campus“, und „jüdische Familien nehmen ihre Kinder aus öffentlichen Schulen, um sie zu schützen“, schilderte der 68jährige.

Linker Antisemitismus sorge ihn dabei mehr als der von rechts. „Der linke Antisemitismus ist das Gefährlichste“, sagte Prosor. Während Rechtsextremisten ihre Abneigung gegen Juden offen bekunden würden, sei der „Antisemitismus von links geschickter“. Im „kulturellen und akademischen Bereich“ sei „die rote Linie zwischen Meinungsfreiheit und Aufhetzung längst überschritten“.

Prosor fordert „konkrete Maßnahmen“

Jüdische Künstler müssten dort „ihre Identität in der Garderobe abgeben, um akzeptiert und nicht boykottiert zu werden“. So sei etwa der Dirigent Lahav Shani im September 2025 von einem belgischen Musikfestival ausgeladen worden, weil seine Haltung zur israelischen Regierung laut den Festivalbetreibern unklar sei (JF berichtete).

„Lippenbekenntnisse gegen Antisemitismus werden dieses Problem nicht lösen“, warnte Prosor. Es brauche „konkrete Maßnahmen“, damit jüdisches Leben in Deutschland sicher und sichtbar gelebt werden könne. (lb)