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Berlin: Islamisten-Anschlag auf den CSD: Diese Fragen müssen die Behörden jetzt beantworten

Berlin: Islamisten-Anschlag auf den CSD: Diese Fragen müssen die Behörden jetzt beantworten

Berlin: Islamisten-Anschlag auf den CSD: Diese Fragen müssen die Behörden jetzt beantworten

Gedenken nahe des Tatorts des islamistischen Terroranschlags beim 48. Christopher Street Day 2026 im Tiergarten. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern
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Islamisten-Anschlag auf den CSD: Diese Fragen müssen die Behörden jetzt beantworten

Ein Toter, 31 Verletzte und ein Islamist, dessen Gefährlichkeit den Sicherheitsbehörden längst bekannt war. Knapp drei Monate nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day geraten die Ermittler erneut unter Druck.

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