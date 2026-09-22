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Wahlurne unterm Minarett: In dieser Berliner Moschee holt die AfD 34,4 Prozent

Wahlurne unterm Minarett: In dieser Berliner Moschee holt die AfD 34,4 Prozent

Wahlurne unterm Minarett: In dieser Berliner Moschee holt die AfD 34,4 Prozent

Nicht nur die Kuppel der Khadija-Moschee der Ahmadiyya Gemeinde in Heinersdorf in Berlin-Pankow ist blau: Die AfD wurde hier stark gewählt. Foto: IMAGO / PEMAX
Nicht nur die Kuppel der Khadija-Moschee der Ahmadiyya Gemeinde in Heinersdorf in Berlin-Pankow ist blau: Die AfD wurde hier stark gewählt. Foto: IMAGO / PEMAX
Nicht nur die Kuppel der Khadija-Moschee der Ahmadiyya Gemeinde in Heinersdorf in Berlin-Pankow ist blau: Die AfD wurde hier stark gewählt. Foto: IMAGO / PEMAX
Wahlurne unterm Minarett
 

In dieser Berliner Moschee holt die AfD 34,4 Prozent

Der Imam der Khadija-Moschee in Pankow hatte vor der Wahl vor einem Erstarken der AfD gewarnt. Nach dem Ergebnis in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zeigt er sich besorgt.
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BERLIN. Die AfD hat ihr Ergebnis im Wahlbezirk rund um die Khadija-Moschee in Pankow-Heinersdorf mehr als verdoppelt. Bei der Abgeordnetenhauswahl erhielt sie dort 34,4 Prozent der Zweitstimmen. Im Jahr 2023 waren es noch 14,3 Prozent gewesen.

Als Wahllokal diente ein Gemeinderaum der Moschee von Imam Scharjil Khalid, der seine Gläubigen ausdrücklich vor einem Erstarken der AfD gewarnt hatte.

Noch vor der Wahl hatte Khalid die Erfolge der AfD als „extrem besorgniserregend“ bezeichnet und die übrigen Parteien dazu aufgerufen, gezielt um die Stimmen der mehr als 400.000 Berliner Muslime zu werben. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses sagte er der Berliner Zeitung, aus einer Wahlentscheidung lasse sich nicht automatisch auf die Haltung eines Menschen gegenüber Muslimen schließen. Die Gründe für eine Stimme zugunsten der AfD seien unterschiedlich.

Linkspartei auf dem ersten Platz. Grafik: JF
Linkspartei auf dem ersten Platz. Grafik: JF

Erste Moschee im Berliner Osten

Die Gemeinde wolle ihre Nachbarschaftsarbeit nun dennoch verstärken. „Wir haben immer wieder zum Kennenlernen und zum Gespräch eingeladen, und diese Einladung gilt heute vielleicht mehr denn je“, kündigte der Imam an. Die Khadija-Moschee gehört zur Ahmadiyya Muslim Jamaat und war 2008 als erster Moscheeneubau im Osten Berlins eröffnet worden.

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Das starke AfD-Ergebnis beschränkt sich allerdings nicht auf den Wahlbezirk der Moschee. In zwei benachbarten Stimmbezirken kam die Partei auf 30,5 beziehungsweise 25,4 Prozent. Die 34,4 Prozent im Moschee-Wahllokal fügen sich damit in die hohen AfD-Werte im Nordosten der Hauptstadt ein. (rr)

Nicht nur die Kuppel der Khadija-Moschee der Ahmadiyya Gemeinde in Heinersdorf in Berlin-Pankow ist blau: Die AfD wurde hier stark gewählt. Foto: IMAGO / PEMAX
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