Immer weniger Deutsche lassen ihren Geschlechtseintrag ändern

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BERLIN. Immer weniger Menschen in Deutschland lassen ihren Geschlechtseintrag ändern. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 registrierte das Statistische Bundesamt lediglich 4.620 Änderungen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 12.103 gewesen. Das entspricht einem Rückgang um knapp 62 Prozent. Damit hat sich der anfängliche Andrang nach Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes erheblich abgeschwächt.

Das Gesetz trat am 1. November 2024 in Kraft (die JF berichtete). Seither genügt eine persönliche Erklärung beim Standesamt, um den amtlichen Geschlechtseintrag und die Vornamen ändern zu lassen. Die Erklärung muss drei Monate zuvor angemeldet werden. Ein ärztliches Gutachten oder eine gerichtliche Entscheidung sind nicht mehr erforderlich.

Unmittelbar nach Inkrafttreten nutzten zahlreiche Menschen die neue Regelung. Allein im November 2024 wurden 7.057 Änderungen registriert, im Dezember weitere 2.936. Im gesamten Jahr 2025 waren es 15.688. Dabei ging die Nachfrage bereits innerhalb des Jahres deutlich zurück: Während im Januar noch 2.360 Änderungen vorgenommen wurden, waren es im Dezember lediglich 636.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern sinken die Zahlen

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Rostock. Dort ließen in den beiden letzten Monaten des Jahres 2024 insgesamt 109 Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern. Im gesamten Jahr 2025 waren es nur noch 72. Für das bisherige Jahr 2026 meldet die Stadt 56 Änderungen. „Zu Beginn der Einführung des Gesetzes war der Ansturm hoch, nun relativiert es sich etwas“, erklärte ein Sprecher der Stadt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Auch aus Greifswald werden niedrigere Fallzahlen gemeldet. Dort waren es Ende 2024 insgesamt 37 Änderungen, im Jahr 2025 weitere 49 und im bisherigen Verlauf von 2026 noch 27. Da die Zahlen für das laufende Jahr noch nicht vollständig sind, lässt sich allerdings erst nach Jahresende ein endgültiger Vergleich ziehen.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Ende 2024 insgesamt mehr als 600 Änderungen registriert. Allein im vergangenen Jahr wechselten 193 Personen ihren amtlichen Geschlechtseintrag von weiblich zu männlich, während 106 den umgekehrten Weg wählten. Weitere 93 Fälle erfasste das Statistische Bundesamt in der Kategorie „Sonstige“.

Am häufigsten wird aus weiblich männlich

Auch bundesweit überwiegen Änderungen von weiblich zu männlich. Im Jahr 2025 entfielen darauf 42 Prozent aller erfassten Fälle. Bei 27 Prozent wurde der Eintrag von männlich auf weiblich geändert. Weitere 20 Prozent wechselten von weiblich zu „divers“ oder ließen den Geschlechtseintrag entfernen. Bei neun Prozent geschah dies ausgehend von einem männlichen Eintrag.

Insgesamt haben seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes bundesweit mehr als 30.000 Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Allerdings erfassen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes nicht sämtliche Änderungen. Berücksichtigt werden nur Personen, deren Geburt in einem deutschen Geburtenregister eingetragen ist. Menschen mit einem ausländischen Geburtenregistereintrag fehlen in der Statistik. (rr)