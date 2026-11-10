Immer mehr CDU-Abgeordnete gegen Brandmauer – jetzt auch Schulze

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MAGDEBURG. Zuerst war es der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer, der die Brandmauer zur AfD für gescheitert erklärte. Es könne nicht sein, dass man gegen die eigenen Überzeugungen immer mit den linken Parteien und gegen Anträge der AfD stimmen müsse. Heuer hat immer noch starken Einfluss in der Fraktion. Sieben der acht Abgeordneten stehen hinter ihm.

Der Zweite, der sich öffentlich aus der Deckung wagte, ist der frühere Bildungsminister und jetzige CDU-Landtagsabgeordnete Marco Tullner. Der Welt sagte er: „Es gibt Debatten darüber, was es für die CDU bedeutet, wenn die Menschen eher bürgerlich-konservative Politik erwarten und die AfD genau diesen Impuls bedient. Wir können doch nicht tatenlos zuschauen, wie die AfD ständig stärker wird, während die Antwort der CDU darin besteht, Bündnisse mit Grünen, SPD und anderen zu schließen. Das ist weder nachvollziehbar noch klug.“

Nun gab der geschäftsführende Ministerpräsident Sven Schulze dem Drängen nach. Auf die Frage der Mitteldeutschen Zeitung, ob die CDU-Fraktion, der er ebenfalls vorsteht, AfD-Anträgen zustimmen werde, antwortete er: „Wir werden von Fall zu Fall entscheiden. Für uns gibt es ausschließlich ein Kriterium: Nützt es dem Land?“

CDU will aber nicht „Mehrheitsbeschaffer“ sein

Das sind neue Töne. Bisher hatte die CDU konsequent jeden Antrag der AfD mit Linken, SPD und Grünen niedergestimmt. So lehnte sie in der vergangenen Legislaturperiode zweimal einen Antrag der AfD zur Arbeitspflicht für Asylbewerber ab. Kurz vor der Landtagswahl im September brachte sie dann aber ein entsprechendes Pilotprojekt selbst auf den Weg.

Schulze ergänzte nun, dass man nicht immer mit der stärksten Fraktion stimmen werde: „Ich sage aber auch, dass die AfD nicht davon ausgehen sollte, dass wir ihre Mehrheitsbeschaffer sind.“ Der Multifunktionär, der auch noch CDU-Landesvorsitzender ist, erklärte weiter: „Wir werden das einbringen, was wir richtig finden – unabhängig davon, wer am Ende zustimmt oder nicht.“ Das wäre eine Neuerung. In der vorigen Legislaturperiode brachte die Fraktion nur Anträge ein, die die Mehrheit der Dreierkoalition mit SPD und FDP fanden.

Auch der beschlossene Auszug der CDU-Fraktion bei der Ministerpräsidentenwahl am 15. Dezember steht plötzlich auf tönernen Füßen. Die Union wollte damit verhindern, dass einige ihrer Abgeordneten für AfD-Kandidat Ulrich Siegmund stimmen. Auch hier war es Guido Heuer, der sich nicht nur als Einziger enthielt, sondern später als Erster sagte, er werde an der wichtigsten Abstimmung der Legislaturperiode teilnehmen.

Boykott-Beschluss: „Jetzt noch nicht so festlegen“

Schon damals deutete sich an, dass auch andere sich über den Beschluss hinwegsetzen. Gegenüber der JF sagte ein Abgeordneter: „Gehen Sie mal davon aus, dass Heuer da nicht allein sitzen wird.“ Nun könnte offiziell die erwogene Kandidatur der Linken-Fraktionschefin Eva von Angern für das Amt des Ministerpräsidenten ein breiteres Umdenken auslösen. Die Linke stellt nur acht Abgeordnete und wäre auf die Zustimmung aller Fraktionen außer der AfD angewiesen.

Gegenüber der JF schlossen bereits mehrere Abgeordnete eine Wahl von Angerns aus – nicht nur wegen des Unvereinbarkeitsbeschlusses, sondern auch wegen politischer Differenzen. Im Welt-Interview deutete Tullner nun an, dass diese zweite Bewerbung den Fraktionsbeschluss kippen könnte: „Allein die Überlegung der Linken, mit einem eigenen Kandidaten anzutreten, zeigt aber, wie dynamisch die Lage ist. Ich werbe dafür, sich jetzt noch nicht so festzulegen, dass man von dieser Beschlusslage gar nicht mehr abweichen kann.“

Tullner ergänzte: „Wir müssen die Lage in den nächsten Wochen beobachten und kurz vor dem Landtag im Dezember schauen, ob überhaupt ein Antrag zur Ministerpräsidenten-Wahl gestellt wird.“ Gegebenenfalls müsse die Beschlusslage dann nochmal angepasst werden: „Stand heute wollen die meisten Kollegen aber an der Wahl nicht teilnehmen.“ (fh)