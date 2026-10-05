Immer mehr Ausländer beziehen Grundsicherung im Alter

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BERLIN. Die Zahl der Ausländer, die in Deutschland Grundsicherung im Alter beziehen, ist seit Ende 2020 um 83,3 Prozent gestiegen. Ende des ersten Quartals 2026 erhielten 279.275 ausländische Staatsangehörige die steuerfinanzierte Leistung. Gut fünf Jahre zuvor waren es 152.320 gewesen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Sozialpolitikers René Springer hervor.

Damit besitzt inzwischen mehr als jeder dritte Empfänger keinen deutschen Pass. Die Zahl der deutschen Bezieher nahm im selben Zeitraum deutlich langsamer zu: Sie stieg um 19,5 Prozent von 411.790 auf 492.000. Insgesamt erhielten zuletzt 771.275 Menschen Grundsicherung im Alter – laut dem Bericht ein Höchststand.

Besonders deutlich fällt der Zuwachs bei Ukrainern aus. Ihre Zahl erhöhte sich von 19.535 auf 106.905 und damit auf mehr als das Fünffache. Auf sie entfallen rechnerisch gut zwei Drittel des gesamten Anstiegs bei ausländischen Empfängern. Unter Staatsangehörigen der acht wichtigsten nichteuropäischen Asylherkunftsländer, darunter Syrien, Afghanistan und die Türkei, nahm die Zahl um 52,8 Prozent auf 36.555 zu.

Kosten steigen auf 6,2 Milliarden Euro

Noch stärker als die Gesamtzahl der Empfänger wuchsen die Ausgaben. Die Grundsicherung im Alter kostete die Steuerzahler im vergangenen Jahr netto 6,2 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 waren es 3,3 Milliarden Euro gewesen. Das entspricht einem Anstieg um knapp 88 Prozent.

Die Leistung soll den Lebensunterhalt von Menschen sichern, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen. Sie wird aus Steuern finanziert und ist keine Versicherungsleistung aus der Rentenkasse.

Springer verlangt angesichts der Entwicklung strengere Voraussetzungen und längere Wartezeiten für den Zugang zu steuerfinanzierten Sozialleistungen. „Deutschland darf nicht länger das Sozialamt für Menschen aus aller Herren Länder sein“, sagte er.

Mehr als 400.000 ältere Bürgergeldempfänger

Auch unterhalb der Regelaltersgrenze beziehen Hunderttausende ältere Menschen staatliche Unterstützung. Nach einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit für Bild erhielten im Juni 2026 insgesamt 406.209 Menschen ab 60 Jahren Bürgergeld.

Darunter waren 130.815 Ausländer. Ende 2020 hatte ihre Zahl noch bei 79.775 gelegen, rund 64 Prozent weniger als zuletzt. Zur jüngsten Gruppe gehörten auch 27.008 Ukrainer.

Wie viele dieser Bürgergeldempfänger später auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein werden, geht aus den genannten Zahlen nicht hervor. Sie zeigen jedoch, dass bereits vor Erreichen der Altersgrenze eine große Gruppe ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten kann. (rr)