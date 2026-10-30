„Ich lasse mich nicht einschüchtern“, sagt Eralp in einem Video

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BERLIN. Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) hat den Spiegel wegen der Enthüllungen über die Sicherheitsängste der Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp scharf angegriffen. „In 10 Jahren als Schutzperson habe ich so einen niederträchtigen Journalismus nicht erlebt“, sagte der frühere thüringische Ministerpräsident dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Das Hamburger Nachrichtenmagazin hatte interne Anmerkungen Eralps veröffentlicht, in denen diese ihre Angst vor Personen aus einem Hamas-nahen Umfeld schilderte (JF berichtete).

Die Kommentare waren versehentlich mit der autorisierten Fassung eines Interviews an den Spiegel geschickt worden. Darin schrieb Eralp über sich und ihren Ehemann: „Er hat Angst vor diesen Leuten und ich auch.“ An anderer Stelle erklärte sie: „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen.“ Hintergrund war eine Frage nach dem Palästina-Funktionär Ibrahim Ibrahim, der im September auf einer Wahlparty der Linken in Berlin-Neukölln erschienen war. Ibrahim hatte den früheren Hamas-Anführer Yahya Sinwar als „Märtyrerhelden“ bezeichnet. Er selbst bestreitet, Terrorismus zu unterstützen. Ramelow hält die Veröffentlichung der internen Notizen für einen schweren journalistischen Fehler. Eralp habe aus Sicherheitsgründen einen Namen nicht öffentlich bestätigen wollen. Ihre Begründung sei ausdrücklich nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. Daraus eine ängstliche Politikerin zu machen und den Eindruck einer Stadt zu erwecken, die im Chaos versinke, sei „starker Tobak“. Damit werde Eralp der notwendige persönliche Schutz entzogen.

Ramelow wirft Politikern gezielte Angriffe vor

Auch die Reaktionen aus anderen Parteien kritisierte Ramelow. Dass sich Berlins amtierender Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und dessen Vorgänger Michael Müller (SPD) über die Enthüllungen empörten, zeige, „wie verzweifelt man Elif Eralp niedermachen möchte“. Er selbst wisse aus seiner Zeit als Ministerpräsident, was es bedeute, unter Personenschutz zu stehen und sich um die eigene Familie zu sorgen.

Die Veröffentlichung sei deshalb ein „Bärendienst für alle Menschen, die sich im öffentlichen Raum als Schutzpersonen bewegen“. Zugleich stellte sich Ramelow ausdrücklich hinter die Regierungsambitionen seiner Parteifreundin. „Denn Elif Eralp wird eine gute Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Davon bin ich überzeugt.“

Eralp selbst veröffentlichte am Donnerstagabend ein Video auf Instagram. Darin erklärte sie, seit der Abgeordnetenhauswahl hätten Beleidigungen und Bedrohungen gegen sie erheblich zugenommen. Sie stehe deshalb im Austausch mit den Sicherheitsbehörden und nehme deren Empfehlungen ernst. „Natürlich sorge ich mich um meine Familie. Ich bin Politikerin, aber ich bin auch Mensch und Mutter“, sagte sie. Ihre internen Überlegungen seien nun öffentlich gemacht worden, obwohl ihr Team ausdrücklich darum gebeten habe, dies zu unterlassen.

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SPD-Politiker sehen Sicherheitsproblem

Eralp betonte zugleich, sie werde sich nicht einschüchtern lassen. Als mögliche Regierende Bürgermeisterin wolle sie konsequent gegen Organisierte Kriminalität, Gewalt und Terrorverherrlichung vorgehen. „Es gibt Grenzen, wenn es um die Sicherheit von meiner Familie und mir geht. Und diese wurden jetzt überschritten“, kritisierte sie die Veröffentlichung.

Die Enthüllungen haben inzwischen auch den Streit über eine mögliche rot-grün-rote Regierung verschärft. Berlins SPD-Vorsitzender Steffen Krach bezeichnete die Vorgänge im ZDF als „verheerendes Signal“ für den Kampf gegen Organisierte Kriminalität. Die frühere Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) lehnte es am Donnerstag ab, die Wirtschaftsverhandlungen für das geplante Bündnis zu führen. Sie begründete dies unter anderem mit ungeklärten Fragen zum Verhältnis der Linken zu islamistischen Netzwerken und Terrorunterstützern.

Der Spiegel verteidigt seine Entscheidung mit dem öffentlichen Interesse an den Äußerungen einer möglichen Regierungschefin. Auch juristisch ist der Fall umstritten. Medienanwalt Christian Schertz erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, nicht autorisierte Interviewantworten dürften grundsätzlich nicht veröffentlicht werden. Bei den internen Anmerkungen könne dagegen ein überwiegendes öffentliches Informationsinteresse die Veröffentlichung rechtfertigen. Gerade die politisch relevanten Kommentare hält er deshalb für überwiegend zulässig. Eralp prüft inzwischen rechtliche Schritte gegen das Nachrichtenmagazin und eine Beschwerde beim Deutschen Presserat. (rr)