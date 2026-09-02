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Abgang als GdP-Vize: Hübers Rücktritt reicht nicht aus

Abgang als GdP-Vize: Hübers Rücktritt reicht nicht aus

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Ex-GdP-Vize Sven Hüber: Kein Einzelfall. Foto: IMAGO / Metodi Popow
Ex-GdP-Vize Sven Hüber: Kein Einzelfall. Foto: IMAGO / Metodi Popow
Ex-GdP-Vize Sven Hüber: Kein Einzelfall. Foto: IMAGO / Metodi Popow
JF-Plus Icon Premium Abgang als GdP-Vize
 

Hübers Rücktritt reicht nicht aus

Sven Hüber ist als GdP-Vize zurückgetreten – doch die Fragen bleiben: Wie konnte ein früherer Politoffizier der DDR-Grenztruppen im vereinigten Deutschland eine Spitzenkarriere machen? Ein Kommentar von Hans-Georg Maaßen.

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