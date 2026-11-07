Hubig will gehackte AfD-Mails für Verbotsprüfung nutzen

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BERLIN. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, auch die bei einem Hackerangriff erbeuteten E-Mails der AfD (die JF berichtete) für die Vorbereitung eines möglichen Parteiverbots heranzuziehen. Die im Oktober veröffentlichten rund 421.000 Nachrichten könnten Hinweise auf eine verfassungsfeindliche Ausrichtung der Partei liefern, sagte sie. Voraussetzung sei allerdings, dass sich entsprechende Belege in den Unterlagen finden ließen.

„Grundsätzlich können alle Erkenntnisse herangezogen werden, die vorliegen“, erklärte Hubig. Deshalb könnten auch die E-Mails bei einer Verbotsprüfung berücksichtigt werden. Die Ministerin fordert die Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Bund und Ländern, die vorhandenes Material zusammentragen und die Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens untersuchen soll. „Es geht um eine existentielle Frage für die Demokratie“, begründete sie ihren Vorstoß.

Innerhalb der Bundesregierung versucht die SPD-Politikerin bereits, Unterstützung für ein solches Vorgehen zu gewinnen. „Die Bundesregierung kann über diese Frage nur im Konsens entscheiden. Daran arbeite ich“, sagte Hubig. Sollte die Prüfung konkrete Erfolgsaussichten ergeben, müsse der Verbotsantrag auch tatsächlich gestellt werden. Ein entsprechender Beschluss der schwarz-roten Koalition liegt bislang nicht vor.

AfD spricht von kriminellem Angriff auf die Demokratie

Die fraglichen Daten stammen aus einem Hackerangriff auf einen Dienstleister der AfD im September. Unbekannte hatten sich Zugriff auf mehrere E-Mail-Postfächer verschafft und die erbeuteten Nachrichten am 19. Oktober im Internet veröffentlicht. Nach Angaben der Hacker handelt es sich um rund 421.000 E-Mails. Die Partei bestätigte den Angriff, erklärte allerdings, dass hauptsächlich ältere, teilweise seit Jahren nicht mehr genutzte Postfächer betroffen seien. Aktuelle Konten des Bundesverbandes seien nicht kompromittiert worden.

In einer Stellungnahme bezeichnete die AfD den Datendiebstahl als illegalen Angriff auf das deutsche Parteiensystem und damit auf die Demokratie. Zudem warnte sie vor falschen Interpretationen der veröffentlichten Dokumente. Angebliche Skandale seien teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz aus einzelnen Schlagworten konstruiert worden, ohne den Zusammenhang zu berücksichtigen. Die Partei hat rechtliche Schritte gegen die Veröffentlichung angekündigt.

Unterstützung erhält Hubig von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die ebenfalls eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe fordert. Diese soll mit dem Verfassungsschutz und Verfassungsrechtlern zusammenarbeiten. Erst nach der Auswertung würde entschieden, ob Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen. Die AfD wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Einzelne Landesverbände gelten den jeweiligen Landesbehörden bereits als gesichert rechtsextremistisch. (rr)