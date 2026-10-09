Hubig will Fotos von bekleideten Hintern mit zwei Jahren Haft bestrafen

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BERLIN. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der unbefugte sexualisierte Fotos und Videos bekleideter Körperteile mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Das Kabinett billigte am Mittwoch das Vorhaben von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Nun muss sich der Bundestag damit befassen.

Betroffen sind Aufnahmen der bekleideten Genitalien, des Gesäßes und der weiblichen Brust. Strafbar soll sein, diese Körperteile absichtlich oder wissentlich so abzubilden, dass ihre Darstellung die Aufnahme prägt und „offensichtlich darauf abzielt, diese Körperteile sexualisiert darzustellen“.

Damit würde die Strafbarkeit auf Aufnahmen von Körperpartien ausgeweitet, die im öffentlichen Raum sichtbar sind. Gegenüber dem ersten Entwurf hat die Regierung die Formulierung eingeengt. Ursprünglich sollten bereits Aufnahmen „in sexuell bestimmter Weise“ erfasst werden. Nun verlangt der Entwurf eine offensichtlich sexualisierte Darstellung. Wo diese beginnt und ein gewöhnliches Foto endet, müssten im Streitfall Gerichte klären.

Anwaltverein warnt vor Zugriff auf private Daten

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hatte die ursprüngliche Regelung in seiner Stellungnahme deutlich kritisiert. Bei Bildern einer Beachvolleyballspielerin, eines Schwimmers oder einer Tänzerin lasse sich eine sexuelle Motivation unter Umständen nicht an der Aufnahme selbst erkennen. Dann komme es darauf an, was im Kopf des Fotografen vorgegangen sei. Der Verband sah darin erhebliche Beweisschwierigkeiten und Probleme mit dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot.

Die Folgen könnten weit über das beanstandete Foto hinausreichen. Um die Motivation zu ermitteln, würden Strafverfolger nach Einschätzung des DAV regelmäßig weitere Aufnahmen, die Browserhistorie und die Chatkommunikation auswerten. Der Verband sprach von einem „Einfallstor für umfassende Eingriffe in den persönlichen Datenbestand“.

Als Beispiel nannte der DAV einen Vater, der bei einer Schulaufführung seiner Kinder fotografiert und unter Verdacht gerät. Dieser könne sich gezwungen sehen, seine Motive nachträglich zu erläutern. Der Verband empfahl deshalb, die betreffende Erweiterung zu streichen. Die Regierung hält daran fest, setzt mit der überarbeiteten Formulierung aber eine höhere Schwelle für die Strafbarkeit.

Eine heimlich gefilmte Joggerin gab Hubig die Idee

Hintergrund des Vorhabens ist unter anderem der Fall der Kölnerin Yanni Gentsch. Ein Mann hatte ihr Gesäß beim Joggen gefilmt. Eine strafrechtliche Verfolgung scheiterte an einer Gesetzeslücke. Gentsch machte den Fall öffentlich und setzte sich mit einer Petition für eine Änderung ein.

Die neue Vorschrift gehört zu einem umfangreicheren Gesetzespaket gegen digitale Gewalt. Es soll auch unbefugte intime Nacktaufnahmen und sexualisierte Deepfakes erfassen. Außerdem will die Bundesregierung Betroffenen erleichtern, die Identität von Tätern im Internet zu ermitteln und gerichtlich gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorzugehen. (rr)