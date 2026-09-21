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Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde: Historischer Untergang: Warum die CDU-Katastrophe logisch ist

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Kanzler Friedrich Merz im Auto auf dem Weg zur Parteizentrale: Historischer Untergang der CDU.
Kanzler Friedrich Merz im Auto auf dem Weg zur Parteizentrale: Historischer Untergang der CDU.
Kanzler Friedrich Merz im Auto auf dem Weg zur Parteizentrale: Historischer Untergang der CDU. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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Historischer Untergang: Warum die CDU-Katastrophe logisch ist

Dass die CDU aus dem Landtag fliegt, hat einen simplen Grund: Inhaltlich entkernt, definiert sie sich über das Verhindern der AfD. Gebraucht wird sie dafür aber nur, wenn es keine linken Mehrheiten gibt. Dies war nun anders, und daher ist die Kanzlerpartei überflüssig. Eine Analyse.

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Kanzler Friedrich Merz im Auto auf dem Weg zur Parteizentrale: Historischer Untergang der CDU. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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