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Boris Rhein: Hessens Ministerpräsident verteidigt „Stadtbild“-Äußerung von Merz

Boris Rhein: Hessens Ministerpräsident verteidigt „Stadtbild“-Äußerung von Merz

Boris Rhein: Hessens Ministerpräsident verteidigt „Stadtbild“-Äußerung von Merz

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gibt auf dem Flughafen Kassel-Calden ein Pressestatement. Rheinmetall ist nach eigenen Angaben einer der größten Hersteller von Gefechtsfahrzeugen wie Berge- und Schützenpanzern. Er verteidigt Friedrich Merz für seine Aussage über das Stadtbild.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gibt auf dem Flughafen Kassel-Calden ein Pressestatement. Rheinmetall ist nach eigenen Angaben einer der größten Hersteller von Gefechtsfahrzeugen wie Berge- und Schützenpanzern. Er verteidigt Friedrich Merz für seine Aussage über das Stadtbild.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU): Kanzler Merz in Schutz genommen. Foto: picture alliance/dpa | Swen Pförtner
Boris Rhein
 

Hessens Ministerpräsident verteidigt „Stadtbild“-Äußerung von Merz

Etwa ein Jahr nach der vielzitierten „Stadtbild“-Aussage von Bundeskanzler Merz sagt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein: Der Kanzler hatte Recht. Die Migrationskrise sei nicht gelöst, es brauche Antworten.
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WIESBADEN/BERLIN. Hessens amtierender Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die „Stadtbild“-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (ebenfalls CDU) verteidigt. Die von Merz im Oktober vergangenen Jahres getätigte Aussage sei „richtig“ gewesen. „Wir müssen es diskutieren und wir müssen dann am Ende auch Lehren daraus ziehen“, sagte Rhein der Bild am Sonntag.

Die Asylkrise sei „natürlich noch nicht gelöst“, betonte der Christdemokrat. „Wir haben selbstverständlich ein Problem, beispielsweise auch mit der Einwanderung in die Sozialsysteme.“ Auch „Kriminalität von zugewanderten Menschen“ müsse angegangen werden.

Merz will falsch verstanden worden sein

Es mache „gar keinen Sinn, diese Themen hinter einer Brandmauer zu verstecken oder sie nie mehr zu besprechen. Sie verschwinden ja dadurch nicht“. Es brauche eine ehrliche Debatte, „ohne irgendwelche furchtbaren Remigrationsphantasien“.

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Bundeskanzler Merz hatte im Oktober vergangenen Jahres bei einer Pressekonferenz zu Migration und Rückführungen gesagt: „Wir haben im Stadtbild noch dieses Problem.“ Das hatte zu lautstarker Kritik und Rassismus-Vorwürfen geführt. Im ganzen Land kam es zu Demonstrationen gegen den Kanzler, teilweise wurden auch CDU-Büros angegriffen. Später behauptete Merz, falsch verstanden worden zu sein und betonte, er habe „vielleicht früher sagen sollen“, was er damit gemeint habe. Heute würde er das „anders machen“ (JF berichtete). (st)

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU): Kanzler Merz in Schutz genommen. Foto: picture alliance/dpa | Swen Pförtner
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