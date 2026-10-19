Heil erwägt Kandidatur um SPD-Vorsitz

Anzeige

BERLIN. Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat eine Kandidatur gegen den amtierenden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil in Aussicht gestellt. „Ich kann es nicht ausschließen, dass ich antrete“, sagte der 53jährige am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin„. Aus der Partei erhalte er bereits zahlreiche Ermutigungen, sich um den Vorsitz zu bewerben.

Eine Entscheidung will Heil von der künftigen Ausrichtung der SPD abhängig machen. „Es kommt darauf an, welche Richtung wir gemeinsam einschlagen und wer das Team ist“, erklärte er.

Die Aufgaben seien zu groß, um sie allein zu bewältigen. Auf die Frage, was ihn von Klingbeil unterscheide, antwortete Heil, ihm gehe es nicht darum, sich von einzelnen Parteifreunden abzugrenzen. Entscheidend sei, dass die SPD wieder stärker werde und ein erkennbares politisches Profil entwickle. Mit seinen Äußerungen erhöht Heil den Druck auf den Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Klingbeil hatte bei seiner Wiederwahl zum Parteivorsitzenden im Juni 2025 lediglich 64,9 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. Seine damalige Mitvorsitzende Bärbel Bas erreichte dagegen 95 Prozent. Nach ihrem Rücktritt will die SPD nun ihre gesamte Führung neu wählen (die JF berichtete).

Sonderparteitag im Januar entscheidet über Klingbeil

Die Entscheidung soll am 16. und 17. Januar 2027 auf einem Sonderparteitag in Bremen fallen. Klingbeil hat bislang offengelassen, ob er erneut kandidieren wird. Verteidigungsminister Boris Pistorius und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch haben sich bereits für seine Wiederwahl ausgesprochen.

Heil war von 2018 bis 2025 Bundesarbeitsminister und gehörte bis 2025 auch dem stellvertretenden Parteivorsitz an. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Einführung des Bürgergeldes. Zudem war er zweimal Generalsekretär der Sozialdemokraten. Bei der Neuwahl der Parteispitze im vergangenen Jahr verzichtete er auf eine Kandidatur.

An der Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau will die SPD festhalten. Heil könnte deshalb nicht gemeinsam mit Klingbeil den Parteivorsitz übernehmen, sondern müsste sich bei einer Kandidatur um dessen Position bewerben. Eine mögliche Kandidatin für den weiblichen Teil der Doppelspitze wollte er nicht nennen.

Heil bezweifelt Regierungsfähigkeit der Berliner Linken

Deutliche Vorbehalte äußerte Heil auch gegen eine mögliche Koalition seiner Partei mit Grünen und Linken in Berlin. „Ich habe erhebliche Zweifel, ob die Berliner Linkspartei regierungswillig und -fähig ist“, sagte er in der ARD-Sendung. Es sei nicht fortschrittlich, Polizei und Justiz zu schwächen.

Vor einer Zusammenarbeit müsse die Berliner Linke einen klaren Schlussstrich zum Antisemitismus ziehen und sich zur inneren Sicherheit bekennen. Seine Vorbehalte bezögen sich ausdrücklich auf die Berliner Landespartei. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es nach seiner Einschätzung eine andere Linkspartei. SPD und Grüne wollen am Montag entscheiden, ob sie nach den Sondierungsgesprächen Koalitionsverhandlungen mit der Linken aufnehmen. Die drei Parteien hatten sich am Samstag auf ein gemeinsames Sondierungspapier verständigt.

Eine Abkehr von der schwarz-roten Bundesregierung fordert Heil trotz seiner möglichen Kandidatur nicht. Die Koalition dürfe nicht scheitern, sondern müsse Ergebnisse liefern, erklärte er. Dazu seien auch Kompromisse notwendig. (rr)