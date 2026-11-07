Hauptsache eine Frau

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Dass Friedrich Merz kein so glückliches Händchen in Personalfragen hat, wird im politischen Berlin spätestens nach der verunglückten Kabinettsumbildung während der Sommerpause von niemandem mehr ernsthaft bestritten. Daher sind auch die wenigsten überrascht, dass auch in der Frage, wer im Januar für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident ins Rennen gehen soll, der Bundeskanzler das Heft des Handelns nicht wirklich in der Hand hat. Im Gegenteil. Merz ist wieder einmal ein Getriebener, der Mühe hat, wenigstens nach außen seiner Führungsrolle als Kabinettschef und Vorsitzender der größten Regierungspartei gerecht zu werden. Andere treten aufs Gas, indem sie neue Namen nennen; der Kanzler versucht, das Kandidatenkarussell einzubremsen. Rund läuft so nichts, es schlingert viel.

Immerhin so viel scheint jetzt klar zu sein: Merz wünscht nun auch eine weibliche Staatsspitze. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte. Ich bin festgelegt, in der Frage, dass es eine Frau werden muss“, sagte er am Montag bei der nicht-öffentlichen CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin, wie Teilnehmer später berichteten.

Frauen scheiterten bislang

Der Ruf, nach zwölf Männern in fast 80 Jahren müsse nun endlich eine Frau das höchste Amt in der Bundesrepublik besetzen, kann offenbar nicht mehr ignoriert werden. Eine erste Kandidatin gab es freilich schon 1979 in der 7. Bundesversammlung, als Annemarie Renger (SPD) mit 431 Stimmen dem mit 530 Stimmen gewählten Karl Carstens (CDU/CSU) unterlag. Renger hatte – als protokollarisch zweithöchste Person im Staate – fünf Jahre zuvor als Bundestagspräsidentin die 6. Bundesversammlung geleitet.

Letztlich erfolg- und teilweise von Beginn an chancenlos traten in späteren Jahren die Kandidatinnen Luise Rinser (1984 für die Grünen), Hildegard Hamm-Brücher (1994 für die FDP), Dagmar Schipanski (1999 für CDU/CSU), Gesine Schwan (2004 und 2009 für SPD, Grüne und SSW), Lukrezia Jochimsen (2010 für die Linkspartei), Beate Klarsfeld (2012 für die Linkspartei) und Stefanie Gebauer (2022 für die Freien Wähler) an.

Bayern funkt dazwischen

Doch außer der Festlegung aufs Geschlecht ist zu Beginn dieser Woche noch nichts in Stein gemeißelt. Wie es heißt, will sich Merz am kommenden Mittwoch zu seiner Wunschkandidatin äußern – oder im besten Fall die offizielle Kandidatin der CDU/CSU und ihres Koalitionspartners SPD bekanntgeben. Eine Vorentscheidung könnte in der CDU-Gremiensitzung am Montag fallen, nachdem Merz mit den Landesvorsitzenden seiner Partei und mit der Schwester CSU Gespräche geführt haben wird. 631 Stimmen bräuchte die Kandidatin, um im ersten (oder zweiten) Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt zu werden. Union und SPD verfügen in der Bundesversammlung über eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. Die Stimmenverhältnisse stehen noch nicht genau fest.

Aus der CDU wurden bisher mehrere Namen genannt. Dazu zählen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bildungsministerin Karin Prien, die frühere Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und die – bundespolitisch weitgehend unbekannte – hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Claus. Karin Prien, innerparteilich ursprünglich im Anti-Merz-Lager beheimatet, galt manchen Medienberichten zufolge, die sich angeblich auf Merz’ Umfeld berufen, als heimliche Favoritin des Kanzlers, unter anderem um den linken Flügel der Partei einzubinden.

Andernorts wurde die mehr oder weniger aus dem Hut gezauberte Ines Claus als von Merz bevorzugte Kandidatin gehandelt. Sie wie auch Prien eint eines: Sie beide sind Juristinnen. Angeblich hatte der Kanzler dies als eine seiner Voraussetzungen für das Amt genannt. Denn der Regierungschef geht davon aus, dass auf das Staatsoberhaupt aufgrund volatiler Mehrheitsverhältnisse und eines wachsenden Gewichts der AfD künftig Entscheidungsfragen zukommen, die über seine rein repräsentative Funktion hinausgehen. Und da sei juristischer Sachverstand nützlich.

Den bringt formal jene Politikerin nicht mit, deren Name Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bereits im April als Kandidatin ins Gespräch gebracht hatte: die bayerische Landtagspräsidentin – und ausgebildete Elektrotechnikerin – Ilse Aigner. Wird sich Merz möglicherweise dennoch darauf einlassen? Hatte er die juristische Ausbildung wirklich zur Bedingung gemacht?

Ilse Aigner ist allgemein beliebt

Wie immer spielt beim unionsinternen Tauziehen, wer das Vorschlagsrecht wahrnehmen kann, auch die (Macht-)Frage eine Rolle. Nicht wenige unterstellten Söder etwa, mit seinem frühen Vorstoß habe er eine potentielle innerparteiliche Konkurrentin elegant loswerden, sprich wegloben, wollen. Andere lasen darin die endgültige Aufgabe seiner eigenen bundespolitischen Ambitionen. Denn im Erfolgsfall für Aigner wäre klar, dass die bayerischen Christsozialen kein weiteres Spitzenamt in Berlin würden beanspruchen können. Umgekehrt gilt wiederum: Wird Aigner es nicht, müsste der Münchner Machtmensch diesbezüglich keine Rücksicht (mehr) nehmen.

Söder jedenfalls erhielt, als er seinen Personalvorschlag beim CSU-Parteitag auf offener Bühne wiederholte, viel Beifall. Und als Merz bei seiner Gastrede Aigners Namen in der Begrüßung nur erwähnte, erhoben sich Delegierte und stimmten „Ilse, Ilse“-Rufe an. Unterstützung kommt auch aus der SPD: Fraktionschef Matthias Miersch hat sich hinter Aigner gestellt, und Hubertus Heil nannte sie ebenfalls eine sehr gute Wahl. Auch der Grünen-Politiker Omid Nouripour sagte, man brauche eine Person, die das Land zusammenhält und von allen getragen wird, und Aigner könne eine solche Kandidatin sein. Aus Sicht der Befürworter von Aigner spricht für sie die breite Unterstützung über Parteigrenzen hinweg. Und schließlich hatte auch Merz Aigner als respektable, denkbare Bundespräsidentin bezeichnet.

In der CDU geht es indes vor allem um das Vorschlagsrecht, das die größere der beiden Schwestern eindeutig auf ihrer Seite sieht. Von einem „geordneten Prozess“ jedoch, auf den es Friedrich Merz angeblich so sehr ankam, kann strenggenommen angesichts der Vielzahl im Vorfeld kursierender Namen schon keine Rede mehr sein.

Merz ist nicht der erste Kanzler mit Problemen, einen Kandidaten zu finden

Immerhin kann den Kanzler trösten: Auch manchem seiner Vorgänger erging es in Sachen Nominierung eines Kandidaten für die Staatsspitze nicht besser. Angefangen mit Konrad Adenauer (CDU), der sich 1959 für kurze Zeit selbst ins Spiel brachte und damit für reichlich Verwunderung sorgte. Der erste Kanzler einer Großen Koalition, Kurt Georg Kiesinger (CDU), musste 1969 erleben, wie sein Wunschkandidat und Parteifreund Gerhard Schröder gegen den SPD-Konkurrenten Gustav Heinemann verlor; das Ergebnis kündigte den bald folgenden Partnerwechsel der Sozialdemokraten an.

Helmut Kohl hatte 1993 zu akzeptieren, dass sein Wunschkandidat, der konservative sächsische Justizminister und ehemalige DDR-Bürgerrechtler Steffen Heitmann, nach einer beispiellosen Medienkampagne resigniert aufgab (JF 38/23). Angela Merkel (CDU) hatte ihren parteiinternen Konkurrenten Christian Wulff ins Schloss Bellevue weggelobt, nachdem Vorgänger Horst Köhler vorzeitig sein Amt aufgegeben hatte, weil er sich von der Kanzlerin angesichts der Angriffe von links im Stich gelassen fühlte. Der brave Parteisoldat Wulff jedoch stolperte schon nach zwei Jahren im Amt über eine Affäre – und wurde ausgerechnet von Joachim Gauck beerbt, den Merkel zuvor partout verhindern wollte.

Ein Alptraum für den Kanzler – und das mutmaßliche Ende von Schwarz-Rot – wäre: Wenn von den eigenen Leuten zu viele von der Fahne gingen, die eigene Kandidatin in den ersten beiden Wahlgängen nicht die absolute Mehrheit erreichen würde und im dritten Wahlgang ein Kandidat mit einer relativen Mehrheit von SPD, Grünen und Linken gewählt würde. Um das zu verhindern, kommt es also auf eine maximal konsensfähige Lösung in den kommenden Tagen an.

Nach wie vor ungeschlagen in puncto Zustimmungswerte ist übrigens immer noch der erste Bundespräsident, Theodor Heuss. Er erzielte bei seiner Wiederwahl satte 88,2 Prozent im ersten Wahlgang – der bisher höchste Stimmenanteil für ein bundesdeutsches Staatsoberhaupt. Auf Platz zwei nach wie vor: Richard von Weizsäcker, der 1989 zum Beginn seiner zweiten Amtszeit 86,2 Prozent erhielt. Er hatte allerdings auch – bislang ein Unikum – keinen Gegenkandidaten. Dies dürfte im kommenden Januar eher unwahrscheinlich sein. Genauso wie manch Kurioses in der Vergangenheit: als Leute Stimmen erhielten, die gar nicht kandidierten – wie Prinz Louis Ferdinand von Preußen, Herzog Ernst August von Braunschweig oder Karl Dönitz. Oder wie 1954, als der SPD-Abgeordnete Alfred Weber nominiert worden war – von der KPD und gegen seinen Willen.

Nur zu einem Zweck versammelt

Die Bundesversammlung ist eine jeweils einmalige Veranstaltung, die nur dem Zweck dient, den nächsten Bundespräsidenten zu wählen. Sie wird von der Bundestagspräsidentin geleitet und besteht aus sämtlichen Bundestagsabgeordneten plus derselben Anzahl Wahlleute – Politiker, Privatpersonen oder Prominente –, die von den Landtagen gemäß deren Zusammensetzung nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.

Deren genaue Zahl nach Parteizuordnung steht noch nicht exakt fest, daher die variablen Angaben in der obenstehenden Grafik, die sich auf Berechnungen von „Wahlrecht.de“ beziehen. Festgelegt ist bereits mit Bekanntgabe im Bundesgesetzblatt die Zahl der von den Ländern jeweils zu entsendenden Mitglieder. Je nach Bevölkerungszahl reicht dies von fünf (Bremen) bis 134 (Nordrhein-Westfalen).

Die Bundesversammlung tritt spätestens 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten zusammen. Die kommende, die 18., findet am 30. Januar 2027 statt. Zum Bundespräsidenten gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Nach zwei Wahlgängen reicht eine relative Mehrheit. (vo)