Hamburger Ausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer erreichen Rekordwert

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HAMBURG. Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr über 100 Millionen Euro für die Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern ausgegeben. Insgesamt zahlte das Bundesland 2025 für die Inobhutnahme und die Anschlusshilfe rund 122 Millionen Euro, heißt es in einer Antwort des Hamburger Senats auf eine Kleine Anfrage des sozialpolitischen Sprechers der AfD-Fraktion, Thomas Reich.

Am häufigsten befanden sich zum Jahresende 2025 Staatsangehörige aus der Ukraine, Afghanistan, Syrien, Somalia, Ägypten, der Türkei, Guinea, Marokko, Ghana und Albanien in Inobhutnahme. Der Senat will laut eigenen Angaben mit diesen Ausgaben „jungen Menschen Schutz, Stabilität und Perspektiven für ihre persönliche, schulische und gesellschaftliche Entwicklung“ ermöglichen. „Die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen sind Ausdruck der Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben.“

Ausgaben erreichen Rekordwert

Etwa 95 Millionen Euro flossen in die Hilfe, die jedoch auch volljährigen Ausländern zugesprochen wurde. Grund dafür ist, dass sie ursprünglich als Minderjährige nach Deutschland kamen und die Unterstützung nicht automatisch mit dem Erreichen des 19. Lebensjahres abgebrochen wird.

Die restlichen 27 Millionen Euro gingen in die zeitlich zuerst erfolgende Inobhutnahme. Darunter „wurden alle unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer in der Erstaufnahme sowie in den Erstversorgungseinrichtungen und betreuten Einrichtungen für Geflüchtete“ zusammengezählt.

Die Ausgaben erreichten einen Rekordwert seit mindestens 2019. Damals zahlte Hamburg noch insgesamt rund 63 Millionen Euro. Jedoch lagen 2018 die Kosten für die Anschlusshilfe bei 72,4 Millionen Euro und 2017 bei 92 Millionen Euro. Wie viel Geld das Land in diesen beiden Jahren für die Inobhutnahme ausgegeben hat, konnte der Senat „aufgrund einer Überarbeitung der SAP-Berichte“ nicht in der vorgegebenen Antwortzeit auf eine Kleine Anfrage ermitteln, heißt es in dem Schreiben.

Zehntausend Euro pro Monat für einen Ausländer

Die Kosten wurden 2025 auf 1.348 Ausländer aufgeteilt. Mit 952 Personen erhielten die meisten davon Volljährigenhilfe, 232 erhielten Minderjährigenhilfe und 164 befanden sich in Inobhutnahme. 2017 wurden noch 1.800 Ausländer unterstützt, 1.288 davon mit Volljährigenhilfe. In der Zwischenzeit lag der niedrigste Wert im Jahr 2021 mit insgesamt 594 Ausländern. Die Stichtage lagen am 31. Dezember des jeweiligen Jahres.

Die durchschnittlichen Gesamtkosten pro Ausländer lagen somit im vergangenen Jahr bei der Inobhutnahme bei rund 11.300 Euro pro Monat. Am höchsten lag der Durchschnittswert innerhalb des ermittelten Zeitraums mit fast 16.000 Euro pro Monat im Jahr 2019. Ausländer in Anschlusshilfen kosteten Hamburg im Schnitt knapp 5.550 Euro pro Monat. Dieser Wert ist seit 2018 konstant gestiegen.

Der Senat weist darauf hin, dass in keinem Fall „bei fehlenden Ausweisdokumenten auf ein Verfahren zur Altersfeststellung verzichtet“ wurde. Insgesamt wurde 2025 durch medizinische und nichtmedizinische Tests 466mal nachgewiesen, dass der überprüfte unbegleitete Ausländer unter 18 Jahre alt war. 142mal stellte sich heraus, dass die Person bereits volljährig war.

„Es braucht keinen Senat, der die Stadtkasse schamlos plündert“

Laut dem sozialpolitischen Sprecher der Hamburger AfD-Fraktion, Thomas Reich, liefert die aus SPD und Grünen bestehende Regierung mit den Zahlen „den Offenbarungseid einer hemmungslosen Ausgabensucht auf Kosten der Steuerzahler“. Die Asylpolitik sei längst aus dem Ruder gelaufen. „Wer volljährig ist, hat in der Jugendhilfe nichts mehr verloren – diese teure Einwanderung in unsere Sozialsysteme muss sofort beendet werden!“, betonte Reich.

Für Hamburg fordert der Abgeordnete einen strikten Ausgabendeckel und flächendeckende medizinische Altersprüfungen ab Tag eins. Zudem brauche es einen Senat, „der diesem rot-grünen Geldverbrennungswahn ein Ende setzt, statt die Stadtkasse schamlos zu plündern!“

Hamburg nutzt Hotel als Flüchtlingsunterkunft

Im September teilte die Hamburger Sozialbehörde mit, 340 ukrainische Flüchtlinge im Harburger Designhotel „The Niu Quay“ unterzubringen. Die Behörde rechnete mit bis zu 3,4 Millionen Euro an Gesamtkosten bis Jahresende (JF berichtete). „Im Jahr 2025 kostete ein Platz in der Hotelunterbringung im Hamburger Durchschnitt rund 82 Euro pro Person und Tag inklusive Cateringversorgung. Die für ‘The Niu Quay’ vereinbarten Konditionen bewegen sich im Bereich dieses Durchschnittswerts“, teilte eine Sprecherin der Senatsbehörde auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT mit.

Zu den konkreten Vertragsbedingungen äußerte sich die Sprecherin „aus Gründen des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen“ nicht. Allerdings war geplant, die Anmietung um wenige Monate zu verlängern und die Belegung ab Januar 2027 „schrittweise“ zu reduzieren. Gleichwohl betonte die sie, dass man bei neuen Anmietungen und Neuverhandlungen das Ziel verfolge, „Konditionen unterhalb der relevanten Markt- beziehungsweise Durchschnittswerte zu erreichen“. Dafür ist das stadteigene Sozialunternehmen „Fördern & Wohnen“ zuständig. Nach Plänen des Senats soll die Nutzung des Hotels bis Juli 2027 als Flüchtlingsunterkunft enden. (mas)