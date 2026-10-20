Hacker sollen mehr als 420.000 AfD-E-Mails erbeutet haben

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BERLIN. Unbekannte haben bei einem Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister der AfD offenbar Hunderttausende E-Mails und vertrauliche Dokumente erbeutet. Teile des Materials sind inzwischen im Internet aufgetaucht. Die Betreiber einer Veröffentlichungsplattform behaupten, über insgesamt 421.179 E-Mails mit einem Datenvolumen von 281 Gigabyte zu verfügen.

Die AfD hat den Angriff bestätigt, allerdings nicht den behaupteten Umfang des Datendiebstahls. Auf der Internetseite sind auch mit Künstlicher Intelligenz erstellte Zusammenfassungen von Nachrichten zu finden, die unter anderem der AfD-Bundessprecherin Alice Weidel, dem Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland und dem Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm zugeordnet werden.

Ob die Korrespondenz tatsächlich aus deren eigenen Postfächern stammt, ist bislang nicht geklärt. Die Bild-Zeitung konnte nach eigenen Angaben einen kleinen Teil des Materials einsehen. Darunter befanden sich demnach ein Foto des Personalausweises des stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Markus Frohnmaier sowie weitere Ausweisdokumente, Kontoauszüge, Rechnungen und Zeugnisse. Auch Mitgliedsanträge und Mitgliederlisten von AfD-Kreisverbänden in Nordrhein-Westfalen sollen zu den erbeuteten Unterlagen gehören.

Man schaut dem investigativen Journalismus ja gerne ehrfürchtig bei der Arbeit zu.

Nun twitterte @LarsWienand, führender t-online-Rechercheur, stolz vom Download eines 283 GB großen Daten-Hacks im heimischen Internet. Bei den betroffenen Daten handelt es sich um den AfD-Datensatz; aus einem mutmaßlich illegalen Hack. Das Problem: Die Kommentare zu seinem Post entlarven, dass er dafür ein ganz normales Filesharing-Netzwerk nutzte.

Als Laie weiß man es vielleicht nicht besser, als Profi sollte man: Wer mit BitTorrent lädt – was Wienand dummerweise auch per Screenshot noch zugegeben hat, lädt im selben Moment automatisch Daten für andere Nutzer („Peers“) hoch. Damit mutiert der t-online-Mann technisch vom geschützten Empfänger zum aktiven, illegalen Verbreiter von gehacktem Material. Datenhehlerei (§ 202d StGB) und DSGVO-Verstöße inklusive. Ein schöner, pointierter Offenbarungseid über die digitale Kompetenz dieses t-online-Mannes. @LarsWienand – Tipp von mir: Brechen Sie entweder den Download ab oder besorgen Sie sich einen Anwalt – in dem Fall sicherheitshalber ein GUTEN 😉 #SteppatRiehle — Frank Steppat (@FrankSteppat) October 20, 2026

Aktuelle Postfächer laut AfD nicht betroffen

Ein Parteisprecher bestätigte, dass bereits im September ein Hosting-Dienstleister der AfD angegriffen worden sei. Dabei seien offenbar Teile einiger weniger E-Mail-Postfächer widerrechtlich kopiert worden. Die meisten dieser Postfächer seien seit Jahren nicht mehr genutzt worden. Die aktuellen E-Mail-Konten des Bundesverbandes seien nicht betroffen.

Wie die B.Z. berichtet, hat die Parteiführung die Landesverbände inzwischen in einer internen E-Mail über den Vorfall unterrichtet. Demnach wurde der Angriff nach kurzer Zeit erkannt und gestoppt. Sämtliche betroffenen Nutzer seien informiert worden. Unklar bleibt, wie viele Daten tatsächlich gestohlen wurden und ob sämtliche veröffentlichten Unterlagen echt sind. Die AfD prüft derzeit, ob das im Internet verbreitete Material aus den betroffenen Postfächern stammt. Wer hinter dem Angriff steckt, ist ebenso unbekannt wie die Identität des betroffenen Hosting-Dienstleisters.

Bereits Anfang September hatte die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag einen anderen Cybervorfall gemeldet. Laut Handelsblatt, waren damals über die geschäftliche E-Mail-Adresse ihres Pressesprechers Hans-Jörg Jenewein sogenannte Phishing-Nachrichten mit verdächtigen PDF-Anhängen verschickt worden. Ein Zusammenhang mit dem jetzt bekanntgewordenen Datendiebstahl ist nicht belegt. (rr)