Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Cyberkriminalität: Hacker sollen mehr als 420.000 AfD-E-Mails erbeutet haben

Cyberkriminalität: Hacker sollen mehr als 420.000 AfD-E-Mails erbeutet haben

Cyberkriminalität: Hacker sollen mehr als 420.000 AfD-E-Mails erbeutet haben

Hacker sollen auch Mails von AfD-Chefin Alice Weidel erbeutet haben. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Hacker sollen auch Mails von AfD-Chefin Alice Weidel erbeutet haben. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Hacker sollen auch Mails von AfD-Chefin Alice Weidel erbeutet haben. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Cyberkriminalität
 

Hacker sollen mehr als 420.000 AfD-E-Mails erbeutet haben

Unbekannte Hacker sollen Hunderttausende E-Mails aus der AfD gestohlen haben. Darunter befinden sich angeblich Nachrichten prominenter Parteipolitiker, Ausweiskopien und Mitgliederlisten.
Anzeige

BERLIN. Unbekannte haben bei einem Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister der AfD offenbar Hunderttausende E-Mails und vertrauliche Dokumente erbeutet. Teile des Materials sind inzwischen im Internet aufgetaucht. Die Betreiber einer Veröffentlichungsplattform behaupten, über insgesamt 421.179 E-Mails mit einem Datenvolumen von 281 Gigabyte zu verfügen.

Die AfD hat den Angriff bestätigt, allerdings nicht den behaupteten Umfang des Datendiebstahls. Auf der Internetseite sind auch mit Künstlicher Intelligenz erstellte Zusammenfassungen von Nachrichten zu finden, die unter anderem der AfD-Bundessprecherin Alice Weidel, dem Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland und dem Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm zugeordnet werden.

Ob die Korrespondenz tatsächlich aus deren eigenen Postfächern stammt, ist bislang nicht geklärt. Die Bild-Zeitung konnte nach eigenen Angaben einen kleinen Teil des Materials einsehen. Darunter befanden sich demnach ein Foto des Personalausweises des stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Markus Frohnmaier sowie weitere Ausweisdokumente, Kontoauszüge, Rechnungen und Zeugnisse. Auch Mitgliedsanträge und Mitgliederlisten von AfD-Kreisverbänden in Nordrhein-Westfalen sollen zu den erbeuteten Unterlagen gehören.

Aktuelle Postfächer laut AfD nicht betroffen

Ein Parteisprecher bestätigte, dass bereits im September ein Hosting-Dienstleister der AfD angegriffen worden sei. Dabei seien offenbar Teile einiger weniger E-Mail-Postfächer widerrechtlich kopiert worden. Die meisten dieser Postfächer seien seit Jahren nicht mehr genutzt worden. Die aktuellen E-Mail-Konten des Bundesverbandes seien nicht betroffen.

Wie die B.Z. berichtet, hat die Parteiführung die Landesverbände inzwischen in einer internen E-Mail über den Vorfall unterrichtet. Demnach wurde der Angriff nach kurzer Zeit erkannt und gestoppt. Sämtliche betroffenen Nutzer seien informiert worden. Unklar bleibt, wie viele Daten tatsächlich gestohlen wurden und ob sämtliche veröffentlichten Unterlagen echt sind. Die AfD prüft derzeit, ob das im Internet verbreitete Material aus den betroffenen Postfächern stammt. Wer hinter dem Angriff steckt, ist ebenso unbekannt wie die Identität des betroffenen Hosting-Dienstleisters.

Jetzt drei Monate JUNGE FREIHEIT lesen zum Schnupperpreis.

Bereits Anfang September hatte die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag einen anderen Cybervorfall gemeldet. Laut Handelsblatt, waren damals über die geschäftliche E-Mail-Adresse ihres Pressesprechers Hans-Jörg Jenewein sogenannte Phishing-Nachrichten mit verdächtigen PDF-Anhängen verschickt worden. Ein Zusammenhang mit dem jetzt bekanntgewordenen Datendiebstahl ist nicht belegt. (rr)

Hacker sollen auch Mails von AfD-Chefin Alice Weidel erbeutet haben. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles